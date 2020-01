125 yıllık gizli formül kasadan çıktı

T24 - 86 yıldır SunTrust Bankası’nda saklanan gizli formülün, 125. yıl nedeniyle, Coca-Cola’nın zengin tarihinin ziyaretçilerle paylaşılacağı kalıcı serginin parçası olmak üzere Atlanta’da bulunan Coca-Cola Müzesi’ndeki yerini aldığı bildirildi.







Coca-Cola’nın 125 yıllık gizli formülü Atlanta’daki Coca-Cola Müzesi’ne taşındı. 86 yıldır SunTrust Bankası’nda saklanan gizli formülün, 125. yıl nedeniyle, Coca-Cola’nın zengin tarihinin ziyaretçilerle paylaşılacağı kalıcı serginin parçası olmak üzere Atlanta’da bulunan Coca-Cola Müzesi’ndeki yerini aldığı bildirildi.



ANKA'nın haberine göre; Coca-Cola’dan yapılan açıklamaya göre, içeceğin gizli formülünün Atlanta’daki Coca-Cola Müzesi’ne taşınmasıyla ilgili düzenlenen törende konuşma yapan Coca-Cola Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muhtar Kent şunları söyledi:



"Bugün Coca-Cola tarihinde özel bir gün ve 125. yıl kutlamalarımız için mükemmel bir kapanış. Gizli formül’ü Coca-Cola Müzesi’ne getirerek hem markanın zengin tarihini hem de gelecek nesillerdeki mutluluk dolu anları kutluyoruz.



Böylece Coca-Cola’yı bugünlere getiren herkese bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz." Coca-Cola’nın başarısının arkasındaki faktörleri de değerlendiren Muhtar Kent, "Ülkelerdeki yerel ortaklarımızdan markalarımızı seven bireylere kadar global sistemimizin bir parçası olan her paydaşın başarımızda önemli bir rolü var.



Sürdürülebilir büyüme ve dünyanın her yerinde, herkes için daha iyi bir dünya ve gelecek yaratmaya yardımcı olmak olarak belirlediğimiz 2020 Vizyonumuzu gerçekleştireceğimize dair inancımızı sağlayan başarının formülü de işte budur" dedi.





Gizli formülün tarihçesi



Verilen bilgiye göre Coca-Cola’nın mucidi Dr. John Pemberton, 1886 yılında, Coca-Cola’yı icat ettiğinde sadece birkaç kişinin bildiği gizli formülü yazılı bir belgeye dönüştürme gereği duymadı. 1891 yılında ise, iş haklarını satın alan Asa Candler Coca-Cola’nın tek sahibi oldu. 1919 yılına gelindiğinde, firma Ernest Woodruff ve bir grup yatırımcı tarafından satın alındı.



Satın alma işlemini finanse etmek isteyen Woodruff, banka kredisi teminatı karşılığında, Candler’in oğlu tarafından kaleme alınan Coca-Cola’nın gizli formülünün yazılı olduğu belgeyi bankaya teslim etti.



Bu belge borcun ödendiği 1925 yılına kadar New York’taki Guaranty Bankası’nda bir kasada tutuldu. Borcunu kapatan Woodruff gizli formülün yazılı bulunduğu belgeyi o zamanki adıyla Trust Company Bankası olan SunTrust Bankası’nda bir kasaya yerleştirdi. Coca-Cola Müzesine taşındığı bugüne kadar formülün yazılı olduğu belge aynı kasada saklandı.