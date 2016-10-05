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Yaşam

125 kişinin alınacağı işe 2 bin 600 başvuru

Başvuru yapan kişiler, mülakata girmek için halk eğitim merkezinin bahçesini doldurdu

05 Ekim 2016 14:45

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında çalışacak 125 kişi için 2 bin 600 kişi başvurunca izdiham yaşandı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Adana'da ilçe milli eğitim müdürlükleri okullarda 8 ay boyunca asgari ücretle temizlikgörevlisi ve başka konumlarda istihdam etmek üzere işçi alacağını duyurdu. Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu pozisyonda 125 işçi alacağını, başvuruların Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi'ne yapılacağını duyurdu. Yapılan bu duyuru üzerine kısa sürede 125 kişilik işe 2 bin 600 kişi başvurdu. Başvuru yapan şahıslar sabahın erken saatinde mülakata girmek için halk eğitim merkezinin bahçesini doldurdu. Başvuru çok olunca içeri bir an önce girmek isteyen vatandaşlar izdihama yol açtı.

Beklemekten yorulan bazı vatandaşlar bahçe içerisinde kaldırım taşlarının üzerine oturarak sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Vatandaşlar işsiz oldukları için mecbur kaldıklarından başvuru yaptıklarını, sabahın erken saatlerinde buraya gelerek işe girebilmek için mücadele ettiklerini söyledi. 

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