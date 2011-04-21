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Yaşam

125 GAZETECİYE SÜREKLİ BASIN KARTI ANKARA (A.A)

21 Nisan 2011 16:54

-125 GAZETECİYE SÜREKLİ BASIN KARTI ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Basın Kartı Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Komisyon 125 gazeteciye  sürekli basın kartı verdi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Basın Kartı Komisyonu'nun 18-19 Nisan tarihlerinde Ankara'da toplandığı hatırlatıldı. Açıklamada, çalışmalarını tamamlayan komisyonun toplantısında, Basın Kartı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik kapsamında başvuran ilköğretim mezunlarının, ilk kez basın kartı alacak ve sürekli basın kartı talebinde bulunanların durumlarının görüşüldüğü belirtildi. Komisyonun, 356 basın mensubuna ilk kez, 125 basın mensubuna da sürekli basın kartı verilmesini kararlaştırdığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  ''Ayrıca 23 Ekim 2010 tarih ve 27738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Kartı Yönetmelik değişikliklerinin geçici 5. maddesi doğrultusunda (ilkokul mezunları) müracaat ederek basın kartı almaya hak kazanan veya şartlı almaya hak kazanan 553 basın mensubunun listesi açıklandı.  Basın kartı alanların listesine 'www.byegm.gov.trweb' adresinden ulaşılabilir.''

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