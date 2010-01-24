125 Ali Gaffar Okan, Ali Gaffar Okan'ı andı

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Okkan Diyarbakır'da anıldı

24 Ocak 2001 tarihinde Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde silahlı saldırıda şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile beş polis memuru anıldı. Törene, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nüfus Müdürlüğü aracılıyla tespit edilen şehit Ali Gaffar Okkan’ın adının verildiği 125 çocuk da katıldı. Törene katılan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker konuşmasında, Diyarbakır sokaklarında şehit Okkan’ın halkla ciğer kebabı yediğini hatırlattı. Okkan’ın faili meçhul cinayetlerin olduğu, insanların endişe ve korkuyla birlikte yaşadığı bir dönemde Diyarbakır’a atandığını söyleyen Bakan Eker, şunları söyledi:“Belkide teröristle halk arasındaki ayrımı koyduğu için öldürüldü. Diyarbakır halkı vefakar davranmasını bilmiştir. Başka bir vilayette bir kamu ve emniyet müdürünün ardından 125 çocuğa ismi verilmesi yoktur.”Diyarbakır Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) Başkanı Ahmet Büyükburç, şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın ''Emniyet Teşkilatının halk arasındaki güvercini'' olduğunu söyledi.YURT-SAV, Muharip Gaziler Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Diyarbakır Şubesi üyeleri, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 arkadaşının 24 Ocak 2001 tarihinde şehit edildiği Sezai Karakoç Bulvarı'na karanfil bıraktı.YURT-SAV Başkanı Büyükburç, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de haince katledilen Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunu rahmetle andıklarını, kendileri var oldukça onları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.Okkan ve 5 arkadaşının kalplerde yaşadıklarını ifade eden Büyükburç, şöyle dedi:''Diyarbakır'da görev yaptığınız süre içinde halkımızın adeta koruyucu meleği oldunuz. Yolda yürüyemeyen yaşlılara, kayıp olan çocuklara adeta ışık oldunuz. Herkesin sorunlarına Hızır gibi yetiştiniz. Emniyet Teşkilatının halkla arasındaki güvercini oldunuz. Bugün ilimizde yüzlerce, binlerce Ali Gaffar Okkan var, var olmaya da devam edecektir. Bütün şehitlerimiz, içimizde yanan ve hiç sönmeyecek bir ateştir. Sonsuza kadar kalplerde yaşayacaksınız. Unutulmayacaksınız, unutturmayacağız. Anadolu'nun dağlarında, bayırlarında, her yerde her zaman varsınız, var olacaksınız. Sizlere uzanan eller kırılsın.''