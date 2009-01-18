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Yaşam

124 saat nutuk attı!

Lluis Colet adlı bir Fransız, aralıksız 124 saat nutuk çekerek dünya rekoru kırdı.

18 Ocak 2009 02:00

Lluis Colet adlı bir Fransız, aralıksız 124 saat nutuk çekerek dünya rekoru kırdı.

62 yaşındaki belediye görevlisi Lluis Colet, Fransa'nın Perpignan kasabasında 3 resmi denetçinin gözetiminde 5 gün 4 gece ara vermeden nutuk atmayı başararak Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Colet, böylece bir Hintli'ye ait 120 saatlik rekoru kırmış oldu.

12 Ocak Pazartesi günü Perpignan Garı'nda konuşmaya başlayan Colet, 5 gece hiç uyumadı. Bu arada konuşma düzenini aksatmadan 1 kez birşeyler "atıştırdı".

Büyük yazarlar ve şairlerin eserlerinin yanısıra kendi yazılarından dem vuran Colet, ressam Salvador Dali hakkında uzun uzun konuştu.

Colet, sırf konuşmuş olmak için konuşutu ve "palavraları" peşpeşe sıraladı.

Hatırı sayılır bir kalabalık Colet'yi nutuk atarken yalnız bırakmadı.

Zaman zaman bazı şarkıcı ve müzisyenler Colet'ye destek konseri verdiler. Nutuk bittiğinde seyirciler Colet'yi çılgınca alkışladılar.

Deneme bittiğinde sesi iyice kısılan ve dermansız kaldığı görülen rekortmen, "Bu benim için çok önemli bir gün. Bu rekoru, Katalan kültürü ve dilini savunanlara armağan ediyorum" dedi.

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