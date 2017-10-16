1237 uyuşturucu hapla yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polisin takibi sonucu 1237 ecstasy hapla yakalanan 31 yaşındaki Neşet C. gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada Neşet C.\'nin İstanbul\'dan Samsun\'a uyuşturucu getireceğini belirleyip takibe aldı. Bir otobüs firmasıyla gelen Neşet C., Canik İlçesi Belediyeevleri Kavşağı\'ndan otobüsten inince sivil ekipler tarafından durduruldu. Şüphelinin elindeki küçük valizde yapılan aramada 1237 ecstasy hap ele geçirilip gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.



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