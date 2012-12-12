12.12.12'de evlenmek için boşananlar oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki çocuk sahibi çift, nikah tarihlerini 12.12.2012'ye denk getirmek için boşanarak bu özel günde yeniden ''evet'' dediler.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 12 yıllık evli olan Emel ve Hamit Turan çifti, özel bir tarih olan 12.12.2012'de evlenebilmek için ilginç bir yol izledi.

İki çocuk sahibi çift, yaklaşık 9 ay önce 12 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Yeniden evlenebilmek için gerekli yasal süreci bekleyen çift, daha sonra nikah dairesinden 12.12.2012 tarihinde saat 12:00 için randevu aldı.

Kendi evlerinde 12 yıl sonra yeniden masaya oturan çift, birbirlerine bu özel tarihte yeniden ''evet'' dedi.

Emel Turan, ''Bu özel tarihte yeniden imza atmak istedik. Bu nedenle eşimle bir karar aldık ve bir süre önce boşandık. Özel bir tarih olan 12.12.2012 tarihinde saat 12:00'da yeniden 'evet' dedim'' dedi.

Hamit Turan da, evliliklerini sonlandırıp özellikle 12.12.2012 tarihini seçmek istediklerini ve yüzyıl sonra gelecek bu tarihte evlenerek eşiyle özel ve güzel bir anı yaşadıklarını kaydetti.

İskenderun ilçesinde de çok sayıda çift, nikah tarihlerinin anlamlı ve kolay hatırlanabilir olması için 12.12.2012 tarihini seçti.

Fatih Güçlü ve Emine Temel çifti, İskenderun ilçesinde teknede bu özel günde birbirlerine ''evet'' demenin mutluluğunu yaşadı.

Antakya Belediyesi Evlendirme Nikah Dairesi'ne başvuran 29 çift, özel günde dünya evine girdi.

Begüm Özturhan ve Ali Sezgin çiftinin 12.12.2012 saat 12.12'de nikahını kıyan Belediye Nikah Memuru Adnan Metin Cüceoğlu, genç çiftlere mutluluklar diledi.