Sağlık Bakanlığı verilerine göre boşta bulunan 1207 aile hekimliğinden 727’sinin odası, 102’sinin binası yok. Hekimler, binası olmayan aile hekimliklerine atanırken; emlakçı sitelerinde Sağlık Bakanlığı logosu olan dükkânlar, “getirisi olan”, “amorti eden” ifadeleriyle hekimlere pazarlanmaya başlandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı logolu dükkânlar, “Aile Sağlığı Merkezi kiracılı”, “yılda 4 bin lira 10 yılın sonunda 764 bin 996 lira getirisi olan”, “15 yılda kendini amorti eden yatırım” ifadeleriyle hekimlere pazarlanmaya çalışılıyor. 2012’de yapılan düzenlemeyle devletin birinci basamak sağlık kuruluşları için mekânı bulma sorumluluğu ortadan kaldırılarak bütün sorumluluk aile hekimlerine yüklendi.

Belirlenen kiralarında yer aldığı tabloya göre; hekimler, 984 liraya varan kiraları ödemek durumunda. Geçen yıl eski Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun kiralık binaların devlete yakışmadığını söyledi ancak hekimler, hâlâ hizmet sunacağı binayı temin etmek için uğraşıyor.