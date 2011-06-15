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Dünya

120 ülkedeki çalışanları bugün IBM için çalışmadı

Sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalara ve projelere şirket çalışanlarının daha etkin katılımını teşvik etmek amacıyla bugü

15 Haziran 2011 03:00

T24 - Sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalara ve projelere şirket çalışanlarının daha etkin katılımını teşvik etmek amacıyla bugün tüm dünyada IBM çalışanları 15 Haziran tarihini gönüllülük çalışmalarına ayırdı.Tüm dünyada aynı anda düzenlenen 100. yıl etkinlikleri kapsamında IBM Türk de farklı alanlarda faaliyet gösteren 22 sivil toplum kuruluşuyla bir araya geldi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalara ve projelere şirket çalışanlarının daha etkin katılımını teşvik etmek amacıyla bugün tüm dünyada IBM çalışanları 15 Haziran tarihini gönüllülük çalışmalarına ayırdı.Tüm dünyada aynı anda düzenlenen 100. yıl etkinlikleri kapsamında IBM Türk de farklı alanlarda faaliyet gösteren 22 sivil toplum kuruluşuyla bir araya geldi. IBM Türk Genel Müdürü Michel Charouk IBM’in dünyada 100. yılını, Türkiye’de de 73. yılını kutladığını belirterek gönüllülük çalışmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Dünyada 100. yılımızı kutlarken, 2011 yılı boyunca, var olduğumuz ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla ve düşünce liderleriyle bir araya geldiğimiz etkinlikler düzenliyoruz. 

120 ülkedeki çalışanları bugün IBM için çalışmadı

Sadece bu yıl için 12 milyon dolardan fazla hizmet fonu sağlayan IBM’in Ocak 2011’den beri 300 binin üzerinde çalışanı 120 ülkede 2.5 milyon saatten fazla gönüllülük girişimine katıldı. Bunların en dikkat çekici olanı 15 Haziran Gönüllü Günü’dür. Bu çerçevede Türkiye’de de, herkese dokunan konulara çözümler sunmak için çalışan STK’larla buluştuğumuz etkinliğimizi düzenledik ve çalışanlarımızı STK’ların faaliyetlerine daha fazla destek vermek üzere motive ettik. 100. yılında IBM’in bu girişimleri dünyamızda fark yaratmaya yöneliktir. Bu inancımızı destekleyen de, IBM’in uzun yıllardır süregelen sosyal sorumluluk projeleri ve hizmet gücüdür. Topluma hizmet vermek IBM’in DNA’sının bir parçasıdır."

IBM’den verilen bilgiye göre,IBM tüm dünya genelinde eş zamanlı olarak bir dizi etkinlik düzenledi. Bu kapsamda IBM’in CEO’su Sam Palmisano Maryland eyaletinde Baltimore’da ortaokul öğrencilerine ABD’de bir yarışma programında yarışmacıları yenerek 1 milyon dolar ödül kazanan IBM’in süper bilgisayarı Watson teknolojisini de kullanarak matematik ve fen dersi verdi. Nijerya’da IBM çalışanları 100 küçük işletmeye 100 gün IBM’in KOBİ’lere sunduğu araçları kullanarak eğitim olanaklarını sunarak, mentorluk yapmaya başladı. Bu eğitim iş planları, satış, pazarlama ve muhasebe gibi alanları kapsıyor.Hindistan’ın çeşitli bölgelerinde IBM çalışanları bilimle ilgili fuarlar düzenleyerek binden fazla çocuğa bilimin önemini anlatmaya yönelik toplantılar düzenledi.Uruguay’da ise IBM çalışanları Projoven isimli bir STK’yla yaptıkları işbirliği çerçevesinde fakir mahallelere giderek oralarda yaşayanların iş bulmalarına yardımcı olacak bir girişim yürüttü.



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