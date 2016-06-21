120 kişi kamyonla plaja geldi, jandarma mülteci sanıp alarma geçti; 1 gözaltı

Bodrum’da beş yıldızlı bir otelin de bulunduğu plaja kamyonla gelen çoğunluğu kadın ve çocuk kalabalık grup, plajdakiler tarafından mülteci sanıldı. Plajdakiler, mülteci sanılan grubu jandarmaya ihbar ederken, grubun içerisinde bir kişinin arandığı belirlenince gözaltına alındı.

Hürriyet’in haberine göre, Barbaros Koyu’ndaki toprak yola giren eski bir kamyondan inen çoğu kadın ve çocuk olan yaklaşık 120 kişi, plajdakilerde şaşkınlık yarattı. Bu kişilerden bazılarının Arapça konuştuğunu duyanlar, mülteci sandı. Plajdakiler kamyondan eşyalarıyla ine ve elbiseleriyle denize giren vatandaşları jandarmaya ihbar etti.

İhbar üzerine plaja gelen jandarmanın yaptığı kontrolde, grubun Bodrum’daki bir katı atık depolama alanında çöp ayrım işinde çalışan işçilerin aile ve çocukları olduğu ortaya çıktı. Grup içinde bulunan 23 yaşlarındaki T.K.’nın arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Plajda topluluğu görünce şaşkınlık yaşayanlardan 43 yaşındaki Metin Canlı, "Eşim ve çocuklarımla denize girmeye gelmiştik. Bir kamyonun geldiğini, içinden insanların indiğini ve bu insanlarında en 120 kişi olduğunu görünce şok olduk. Göçmen sandık. Çünkü bazıları Arapça konuşuyorlardı. İlgili makamlara telefon ederek durumu bildirdik" dedi.