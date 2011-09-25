T24 - Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ele geçirilen 120 kilo bayat balık çöpe atıldı.



Fethiye’deki Süleyman Demirel Bulvarı’nda denetim yapan belediye zabıta ekipleri, yol kenarında satış yapmak için balık paketleyen Hüseyin Tüzeer, Vergi Tüzeer ve Ayhan Sağılır adlı balıkçılarla karşılaştı. Antalya’dan Bodrum’a götürülmek istenen balıklarla ilgili fatura ve sevk irsaliyelerini görmek isten zabıta ekipleri, bunları ibraz edemeyen balıkçılar hakkında işlem başlattı.



Balıkçıların yanında bulunan 120 kilo mercan balığı da incelenmek üzere Fethiye İlçe Tarım Müdürlüğü’ne götürüldü. İlçe Tarım Müdürlüğü bahçesinde Veteriner Hekim Fahri Alaşan tarafından incelenen mercan balıklarının bayat olduğu ve halk sağlığını tehdit edebiceği tespit edildi. İmhasına karar verilen balıkların taze olduğunu iddia eden balıkçılarla görevliler arasında bu sırada tartışma çıktı. Balıkları koklayarak görevlilere gösteren balıkçılar, taze olduklarını öne sürdü. Ancak görevliler tarafından balıkçıların her birine 185’er lira ceza kesildi. Kokmuş balıklar daha sonra belediyeye ait çöp kamyonu ile ilçe çöplüğüne götürüldü. Balıkçılar, çöp kamyonuna atılan balık paketlerini tekrar kullanacaklarını söyleyerek istedi. Ancak bu istekleri kabul edilmedi.



İlçe Tarım Müdür Yardımcısı ve Veteriner Hekim Fahri Alaşan, şöyle dedi: "Zabıta ekipleri tarafından müdürlüğümüze getirilen mercan balıkları oldukça bozulmuştu. Balıkların kokusu çok kötüydü, dış ve iç görünüş olarak bozuldukları da ortadaydı. Trol balıklarında ezilme olur. Bu yüzden çabuk bozulur. İnsan sağlığı açısından tüketilmesinde sakıncası olduğu için imhasına karar verdik."





