12 yıllık sağlık politikası: Devletin ve ailelerin cebinden giden para arttı

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, hükümetin 12 yıllık sağlık alanında yaptığı yatırımları üzerine değerlendirmede bulundu. Erdoğdu, "2004’ten 2016’ya devletin sağlık harcaması yüzde 243 arttı. Ailelerin cebinden hastanelere giden parada da fahiş bir artış var. SGK’nin harcaması yüzde 383 arttı” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan haber göre,Tek kazanan hastaneler ‘Aile hekimimizi tanımıyoruz’ CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “AKP, sağlıkta yükü SGK’nin sırtına yıkarken gelirleri hastanelere kanalize ederek sağlığı ticarileştirdi” dedi. Erdoğdu’nun açıklamasına göre “2004’ten 2016’ya sağlık harcaması yüzde 293 arttı. Devletin sağlık harcaması yüzde 243 arttı. Ailelerin cebinden hastanelere giden para yüzde 1136 gibi fahiş bir artış gösterdi. SGK’nin harcaması yüzde 383 arttı. Hastanelerin geliri yüzde 426 arttı” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Erdoğdu, 2016 yılı verileri ile 2004 yılı verileri karşılaştırıldığında hem sağlık harcamalarını üstlenen kesimlerin yüklerinin dağılımında, hem de sağlık sektöründen gelir elde edenlerin paylarının dağılımında büyük değişiklikler meydana geldiğini belirtti. 2004’ten 2016’ya yıllık toplam cari sağlık harcamasının yüzde 293 arttığını kaydeden Erdoğdu, “Merkezi devletin sağlık harcamalarındaki artış yüzde 243 ile genel ortalamanın 50 puan altında kaldı. Ailelerin sağlık harcamasındaki artış ise yüzde 221 ile merkezi devletin sağlık harcamasındaki artışa yakın bir düzeyde gerçekleşti” dedi.

Sağlık harcamalarında genel ortalama üzerinde çıkan tek tarafın SGK olduğunu ifade eden Erdoğdu, “SGK’nin sağlık harcamaları 2004 yılına göre yüzde 383 oranında arttı” dedi. Erdoğdu, “Sağlık harcamalarından pay alanlar içinde geliri ortalamanın üzerinde artan tek taraf hastaneler oldu. Hastanelerin gelirleri yüzde 426 arttı. SGK’nin hastanelere yaptığı ödemelerin miktarı yüzde 480 gibi, toplam harcamalardaki artışın hemen hemen 200 puan üzerinde bir artış gösterdi. Ailelerin cebinden hastanelere giden para miktarı ise yüzde 1136 gibi fahiş bir artış gösterdi. Ailelerin kişi başına hastane harcaması ise, 2004’e göre yüzde 954 arttı” değerlendirmesini yaptı.

‘Yük SGK’nin sırtında’

CHP’li Aykut Erdoğdu, sağlık harcamasının 2004 yılında 28 milyar liradan 112 milyar liraya çıktığını işaret ederek şu görüşleri dile getirdi:

SGK’nin sağlık harcamalarındaki yükü 13 milyardan 62 milyar liraya çıktı. Hastanelerin geliri ise 11 milyardan 60 milyar liraya tırmandı. Hastanelerin yıllık gelirinde meydana gelen artışın, SGK’nin sağlık harcaması yükünde meydana gelen artışa neredeyse eşit olması, AKP’nin yaptığı dönüşümün özünün sağlıkta yükü SGK’nin sırtına yıkarken, gelirleri hastanelere kanalize etmek olduğunu gösteriyor. Şehir hastaneleri sağlıkta ticarileşmeyi artırırken hem vatandaşın cebinden çıkan paranın, hem SGK’nin yüklerinin, hem de Hazine’nin yüklerinin artmasına yol açarken, tek kazanan hastane işletmecileri olacak.”