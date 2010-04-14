12 yılda uzayda 893 saat

T24 -

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile kenetli Amerikan uzay mekiği Discovery'nin iki astronotu, bu sabah erken saatlerde üçüncü ve son uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı.

Astronotlar Rick Mastracchio ve Clayton Anderson'ın 6 saat 24 dakika süren uzay yürüyüşü sırasında daha önce dolusuyla değiştirilen boş amonyak tankını mekiğin kargo bölümüne yerleştirdi. Amonyak dolu tank UUİ'nin soğutma sisteminde kullanılıyor.



UUİ'nin inşası çerçevesinde astronotlar şimdiye kadar 143 uzay yürüyüşünde toplam 893 saat 33 dakika uzayda kaldılar. UUİ'nin inşası neredeyse tamamlandı.





Obama Mars programını açıklayacak

Bu arada ABD'nin eski uzay programı Constellation'dan vazgeçtiği için çok eleştirilen Başkanı Barack Obama’nın yarın, nihai amacı Mars'a insan göndermek olan "hırslı" bir uzay keşif programı açıklaması bekleniyor.

Yeni uzay programını Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde ilan edecek Başkan Obama, astronotları uzaya taşıyabilecek yeni bir ağır fırlatma sisteminin gelecek 5 yılda inşa edilmesini önerirken, insanlı uzay seferleri stratejisini finanse etmek ve Florida'da 2 yıl içinde 2500 yeni iş yaratmak için NASA'nın bütçesine 6 milyar dolar ek kaynak talebinde bulunacak.

Uzay mekiklerinin bu yıl içinde emekliye ayrılmaları Kennedy Uzay Merkezi'nin şu an yüzde 60'ına karşılık gelen 9 bin kişinin işini kaybetmesine yol açacak.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde de yayımlanan yeni uzay vizyonuna göre Obama, tasarlanandan daha küçük yeni bir Orion kapsülünün geliştirilebilmesi için Constellation programını yeniden yapılandıracak. Buna göre, daha minyon Orion kapsülü ticari füzelerle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ve acil durumda yardım aracı olarak kullanılmak üzere İstasyon'da kenetli duracak.

Yeni uzay programının 2004'te George W. Bush tarafından başlatılan ve Amerikalıların Mars'ı fetihten önce Ay'a yeniden gitmelerini sağlayacak Constellation programından daha az maliyeti bulunuyor.

Başkan Obama'nın yarınki konuşmasında tüm bunları ayrıntılandırması bekleniyor.

Öte yandan, Ay'da yürüyen ilk insan Neil Armstrong ile eski astronotlar James Lovell ve Eugene Cernan yayımladıkları bir ilanla, Başkan Obama'nın Constellation programından vazgeçme kararını, ABD'nin uzayı keşif çabalarını "yerle bir edici ve vizyonsuzluk" olarak niteledi.

Bu program için zaten 10 milyar dolardan fazla harcandığını belirten astronotlar, "bundan böyle Amerikalılar için alt yörünge ve UUİ'ye gitmenin tek yolunun Rusya ile anlaşmaya varmak ve Soyuz füzesinde bir koltuk satın almak olduğunu" savundu.

NASA geçtiğmiz hafta, altı Amerikalı astronotun Rus uzay aracı Soyuz ile 2013-2014 yıllarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) uçması için Rus Federal Uzay Ajansı ile astronot başına 55,8 milyon dolarlık kontrat imzalamıştı.







