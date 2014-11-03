12 yılda 12 bin 686 işçi hayatını kaybetti!

CHP Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, binlerce insanın hayatını kaybettiği iş kazalarının kurumsal, idari, hukuki ve ekonomik unsurlarının belirlenmesi ve bütüncül bir yaklaşım oluşturulması için Meclis araştırması istedi. Önerge gerekçesinde, sadece son 5 yılda 6 bin 850, son 12 yılda ise küçük bir ilçenin nüfusu kadar, 12 bin 686 yurttaşın hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

CHP’nin araştırma önergesi şöyle.

İş kazaları ülkemizde son yıllarda büyük bir artış göstermiş ve hayatını emeğiyle kazanan çok sayıda yurttaşımızın ne yazık ki hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Ülkemizde iş kazalarının ulaştığı kabul edilemez boyut dikkate alındığında, içinde bulunduğumuz utanç verici durumun, ekonomik yaşamın doğal işleyişini referans alan geleneksel açıklamalarla veya bazı mesleklerin ‘fıtratı’ ile açıklanabilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Nitekim Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun resmi rakamlarına göre 2014 yılının ilk dokuz ayı itibariyle 1414 kişinin iş kazaları sonucu yaşamını yitirdiği Türkiye, El Salvador ve Cezayir’den sonra iş kazaları sonucu en çok can kaybı yaşanan üçüncü ülke konumundadır.

Kalkınma stratejilerini insan odaklı oluşturan gelişmiş ülkelerce çoktan tarihe gömülmüş bir sorun olan, doğru tedbirlerle ve çağdaş ekonomi politikalarıyla kolaylıkla önlenebilecek iş kazaları nedeniyle, yalnızca son 5 yılda 6 bin 850, son 12 yılda ise küçük bir ilçenin nüfusu kadar, 12 bin 686 yurttaşımızı yitirmemiz, konuya dair yaklaşımın derhal, daha fazla gecikmeksizin köklü biçimde yeniden ele alınması gereğini ortaya koymaktadır.

Bugüne dek iktidarın konuyu hak ettiği ciddiyetle ele almadığı ve yapılan bazı sınırlı yasal düzenlemelerin iş kazalarını önleyecek nitelikte olmadığı, iş kazalarının azalmak şöyle dursun sürekli artmasından ve tekrarlanan kazalar karşısında hükümet yetkililerinin her seferinde aynı ezber cümleleri tekrar etmesinden anlaşılmaktadır.

Ne yazık ki henüz birkaç ay önce yaşadığımız ve 301 yurttaşımızın kaybıyla neticelenen dünya madencilik tarihinin en büyük kazalarından biri olarak tarihe geçen Soma maden faciasının dahi, gerekli tedbirlerin alınmasına vesile olamaması sonucu bugün Kütahya Ermenek’te 18 yurttaşımız daha yer altında mahsur durumdadır.