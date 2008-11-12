12 yıl sonra yine sallandılar

12 Kasım'daki Düzce depreminin yıldönümünde Bolu ve Kayseri'de meydana gelen orta şiddetli depremler, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.İlk deprem Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 13.57’de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Hasara yol açmayan deprem, Bolu'nun yanı sıra Zonguldak'ta da hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin saat 13.57'te kaydedildiğini ve merkez üssü Bolu'nun Yeniçağa İlçesi olduğunu açıkladı. 12 Kasım depreminin 9'uncu yıldönümünde meydana gelen deprem Bolu, Mengen, Gerede ve Zonguldak'ta hissedildi.Bugün ikinci deprem Kayseri'de meydana geldi. Saat 16.03'te 4.9 büyüklüğünde olan deprem can kaybına neden olmazken, kent merkezinde bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre depremin merkez üssü Kayseri kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta Kocasinan İlçesi'ne bağlı Güneşli Beldesi olarak saptadı.Yerin 3.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği için şiddetli hissedilen depremle birlikte halk evlerinden ve işyerlerinden panik içinde sokaklara fırladı. Polis devreye girerek kent merkezindeki okullarda öğrencilerin tahliyesini sağladı. Korku ve panik nedeniyle fenalaşan birçok kişi hastanelere başvururken, görevlilerin binaları terk etmesi nedeniyle resmi dairelerde işlemler bir süre aksadı. Yakınlarından haber almak isteyenlerin telefonlara sarılmasıyla santraller bir süre devre dışı kaldı, cep telefonları da çalışmadı.Depremde kent merkezi ve Kocasinan İlçesi'nde bazı binaların duvarlarında derin çatlaklar oluştuğu gözlenirken, Kayseri Valiliği ilk belirlemelere göre depremde can kaybı ve yaralanan olmadığını açıkladı.Kayseri'de bugünkü orta şiddetteki depremin merkez üssü olan Güneşli Beldesi'nde dün de Richter ölçeğine göre büyüklüğü 2.7 ile 3.7 arasında değişen hafif şiddette 4 deprem kaydedilmişti.