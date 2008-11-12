T24 LogoT24 Logo
Yaşam

12 yıl sonra yine sallandılar

12 Kasım'daki Düzce depreminin yıldönümünde Bolu'da 4.0, Kayseri'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

12 Kasım 2008 02:00

12 Kasım'daki Düzce depreminin yıldönümünde Bolu ve Kayseri'de meydana gelen orta şiddetli depremler, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.  
 
İlk deprem Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 13.57’de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Hasara yol açmayan deprem, Bolu'nun yanı sıra Zonguldak'ta da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin saat 13.57'te kaydedildiğini ve merkez üssü Bolu'nun Yeniçağa İlçesi olduğunu açıkladı. 12 Kasım depreminin 9'uncu yıldönümünde meydana gelen deprem Bolu, Mengen, Gerede ve Zonguldak'ta hissedildi.

Kayseri de sallandı

Bugün ikinci deprem Kayseri'de meydana geldi. Saat 16.03'te 4.9 büyüklüğünde olan deprem can kaybına neden olmazken, kent merkezinde bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre depremin merkez üssü Kayseri kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta Kocasinan İlçesi'ne bağlı Güneşli Beldesi olarak saptadı.
Yerin 3.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği için şiddetli hissedilen depremle birlikte halk evlerinden ve işyerlerinden panik içinde sokaklara fırladı. Polis devreye girerek kent merkezindeki okullarda öğrencilerin tahliyesini sağladı. Korku ve panik nedeniyle fenalaşan birçok kişi hastanelere başvururken, görevlilerin binaları terk etmesi nedeniyle resmi dairelerde işlemler bir süre aksadı. Yakınlarından haber almak isteyenlerin telefonlara sarılmasıyla santraller bir süre devre dışı kaldı, cep telefonları da çalışmadı.

Depremde kent merkezi ve Kocasinan İlçesi'nde bazı binaların duvarlarında derin çatlaklar oluştuğu gözlenirken, Kayseri Valiliği ilk belirlemelere göre depremde can kaybı ve yaralanan olmadığını açıkladı.

Dün de 3 kez sallanmıştı

Kayseri'de bugünkü orta şiddetteki depremin merkez üssü olan Güneşli Beldesi'nde dün de Richter ölçeğine göre büyüklüğü 2.7 ile 3.7 arasında değişen hafif şiddette 4 deprem kaydedilmişti. 

 
241 yıl önceki depremi bekliyoruz

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24