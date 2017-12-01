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12 yıl hapisle aranan cinsel saldırı hükümlüsü ormanda yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 3 ayrı basit cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan Kadir Albayrak (52), saklandığı ormanlık bölgede yakalandı

01 Aralık 2017 15:19

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 3 ayrı basit cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan Kadir Albayrak (52), saklandığı ormanlık bölgede yakalandı.
Samsun\'da 2009 ve 2010 yılları arasında 3 ayrı kadına karşı basit cinsel saldırı suçundan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuksuz olarak yargılanan Kadir Albayrak toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar yargıtay tarafından onandıktan sonra şüpheli hakkında yaklaşık 5 ay önce yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından soruşturma başlatan Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Kadir Albayrak\'ı dün saklandığı ormanlık alanda yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Albayrak, adliyedeki işlemlerinin tamamlanasının ardından cezaevine gönderildi.

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