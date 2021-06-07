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12 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 30 yıl hapis

07 Haziran 2021 16:10

Kayseri'de yeğeni B.U. (12) adlı kız çocuğuna düğünde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan amca M.U. (26), 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

Olay, geçen yıl Ağustos ayında, merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. M.U., iddiaya göre, katıldığı düğünde yeğeni B.U. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla amca hakkında, şikayet üzerine ‘cinsel istismar’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık M.U., Kahramanmaraş Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur B.U. yer almadı. Suçsuz olduğunu öne süren M.U., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.U.’yu ‘cinsel istismar’ suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası M.U., polis ekiplerince kelepçelenerek, cezaevine götürüldü. (DHA)

 

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