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Yaşam

12 yaşındaki kızını 5 ay taciz etti

Konya’da, adı açıklanmayan 12 yaşındaki öz kızını 5 boyunca taciz ettiği iddiasıyla oto tamircisi 35 yaşındaki Z.E. tutuklandı.

06 Mart 2010 02:00

T24 - Konya’da, adı açıklanmayan 12 yaşındaki öz kızını 5 boyunca taciz ettiği iddiasıyla oto tamircisi 35 yaşındaki Z.E. tutuklandı.


İddiaya göre bir çoçuk babası Z.E, ilköğretim 6’ncı sınıf öğrencisi adı açıklanmayan kızını yaklaşık 5 ay önce taciz etmeye başladı. Z.E. ardından kimseye söylememesi için kızı tehdit etti. Her tacizden sonra ağlayan kız, annesinin baskısı üzerine başından geçenleri anlattı. Kız, aylardır tacize uğradığını, babasının ölmesi için her gün yatmadan önce dua ettiğini söyledi. Duydukları karşısında şoke olan anne, kızının odasına kalem kamera yerleştirdi. Kalem kamera kayıtlarıyla tacizi belirleyen kadın, 3 Mart Çarşamba günü kayıtlarla birlikte Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, eşinden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından hareket geçen polis, Z.E.'yi gözaltına aldı. Kız da ifade için emniyete götürüldü.


İfadesinde, tacizi anlatan küçük kızın yaşadığı olayların ardından psikolojik tedavi görmeye başladığı belirtildi.


Z.E. ise ifadesinde, “Kızıma taciz ettiğimi hatırlamıyorum. Suçlamaları da kabul etmiyorum” dedi. Z.E., sorgusunun ardından 4 Mart Perşembe günü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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