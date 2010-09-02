12 yaşındaki kıza tecavüz edip gömdüler!

T24-

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Erzurum’un Tortum İlçesi'nde 5 günden beri kayıp olan 12 yaşındaki Nuray Akpınar’ın, bıçaklanarak öldürüldükten sonra ormanlık alanda toprağa gömülmüş cesedi bulundu. Tecavüz de edildiği anlaşılan kızın ailesi şok yaşarken, olayla ilgili olarak, aynı mahalleden yaşları 14- 16 arasında değişen 4 çocuk gözaltına alındı.



Kavga, yaralama, hırsızlık gibi olayların bile en az düzeyde olduğu Erzurum- Artvin karayolu üzerindeki Tortum İlçesi'nin Şenyurt Beldesi, 28 Ağustos günü öğle saatlerinde Nuray Akpınar’ın kaybolması ile çalkalandı. Cihanlı Mahallesi'nde oturan Nuray’ı bulmak için Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği, Jandarma ve köylülerden olaşan 100 kişilik ekip seferber oldu. Köpeklerden de yararlanılan ve 5 gün süren aramalarda ilköğretim okulu 6’ncı sınıf öğrencisi Nuray Akpınar’a ulaşılmaması, ‘Kızı ayı kaçırdı’ iddiayarının yayılmasına neden oldu.



Aramalara devam eden Jandarma, dün Şenyurt yaylasındaki ormanlık alanda ihbar üzerine arama yaptı. Saat 18.00 sıralarında Nuray’ın cesedi toprağa gömülü olarak bulundu. Şüpheli çocuklardan birinin velisinin ihbarı üzerine ortaya çıkan korkunç olayda, Nuray’ın tecavüze uğradığı da belirlendi. Birkaç yerinden bıçaklanarak öldürülen Nuray"ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



MAHALLEDEN 4 ÇOCUK GÖZALTINDA

Gelen ihbarlar üzerine yoğunlaşan jandarma, olayla ilgileri olduğu iddiasıyla aynı mahalleden 4 çocuğu gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan S.K.'nın ifadesinde, A.D. ile birlikte Nuray’ı yaylaya götürdüklerini itiraf ettiği belirtildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Gözyaşı döken 3’ü kız 7 çocuk annesi 38 yaşındaki Tülay Akpınar, “Kimse ile düşmanlığımız yok. Dün kızımı hunharca öldürdüklerini öğrendik. Tanıdığımız çocuklar. Allah böyle acıyı kimseye göstermesin. Kızımı ayının kaçırdığı söyleniyordu. Keşke ayı kaçırmış olsaydı” dedi.

Cihanlı Mahallesi'nin 130 hane ve 657 nüfuslu olduğunu anlatan Muhtar İsmet Öztürk de “Köy ile çevresini didik didik aradık. Ama hiçbir yerde bulamadık. Sanki yer yarıldı yerin dibine girdi. Aklımıza Nuray’ı ayıların kaçırmış olabileceği ihtimali geldi. Bu nedenle ormanlık alana girip ayıların inlerine bakıyorduk. Sonunda acı gerçek ortaya çıktı” diye konuştu.