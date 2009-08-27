12 yaşındaki kıza tecavüz davası

İzmir'den Çorum'un Osmancık ilçesine getirdikleri 12 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulundukları ve fuhşa zorladıkları iddiasıyla tutuklu bulunan 12 kişiden 9'u daha tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Çorum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kayseri Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yetiştirme Yurdunda koruma altında bulunan mağdur P.T. (12) katılmazken, tutuklu sanıklar M.Y. (24), İ.B. (45), C.Y. (37), N.B. (21), K.E. (45), M.S. (37), A.Ş.Y. (47), M.Ç. (42), F.Ş. (35), Ö.D. (30), N.B. (63) ve N.Y. (22) ile tutuksuz yargılanan Ö.A. (23), M.D. (37), M.K. (64) ve M.O. (32) ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanıklar, önceki duruşmalarda olduğu gibi, “işledikleri suçtan dolayı utanç duyduklarını” ifade ederek, mahkeme heyetinden tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

P.T'nin kemik yaşının 16 olarak çıkacağını öne süren sanık avukatları da 10 aydır tutuklulukları devam eden müvekkillerinin tahliyesini istedi. Sanık ve avukatların talebini görüşen mahkeme heyeti, M.Y, İ.B. ve C.Y'nin tutukluluk halinin devamına, diğer 9 sanığın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

P.T'nin gerçek yaşının tespiti için de Adli Tıp Kurumundan alınacak raporun beklenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

OLAY

Osmancık'ta, İzmir'den getirdikleri 12 yaşındaki P.T'ye cinsel saldırıda bulundukları ve para karşılığı fuhşa zorladıkları iddiasıyla geçen yıl kasım ayında 16 kişi tutuklanmış, iddianamede, P.T'yi İzmir'den getirdiği iddia edilen M.Y. hakkında toplam 239 yıl 3 ay, diğer sanıklar hakkında da 8 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları istenmişti.



Sanıklardan 4'ü haziran ayındaki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.







