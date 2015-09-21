12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden adama esnaf dayağı

Adapazarı'nda 12 yaşındaki kız çocuğa, sözlü ve elle tacizde bulunduğu iddia edilen 41 yaşındaki İ.T., çevredekiler tarafından darp edildi. Polisler tarafından çevredeki esnafın elinden alınan şahıs, taciz suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

DHA'da yer alan habere göre, 41 yaşındaki İ. T., Adapazarı'nın en işlek caddesi olan Çark Caddesi'nde annesiyle birlikte yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğunu önce sözle, sonra da elle taciz etti. Kızın durumu bildirdiği annesi şüpheliye tepki gösterdi. Bu sırada çevredekiler İ.T.'ye saldırdı. Şüpheli, olay yerindeki sivil polis tarafından bir iş yerine sokuldu. Ancak buradaki esnaf da İ.T.'ye saldırdı. Dışarı çıkartılan İ.T., çevredekiler tarafından tekme-tokat dövüldü.



Polisler tarafından güçlükle otomobile bindirilen şüpheli, emniyete götürüldü. Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheli İ.T., taciz suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.