12 yaşındaki çocuk balık çaldığı için tutuklandı!

Karabük'te, 2 hafta önce girdikleri balıkçı dükkanından balık, soğan, marul ve şalgam suyu çalan ve güvenlik kamerasınca görüntülenen 12 yaşındaki D.A. tutuklanırken 11 yaşındaki L.B.N. serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hürriyet Mahallesi'ndeki bir balıkçı dükkanının sahibi sabah iş yerine geldiğinde dondurucudaki balıkların azaldığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntüde, 2 çocuğun dondurucuda dilimlenmiş 3 uskumru balığı ile marul, soğan, şalgam suyunu ve bıçağı alarak kaçtıklarını gördü.

Polis, kamera görüntülerinden eşkâllerini belirlediği L.B.N. ve D.A.'yı yakaladı. Çocuklardan D.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. L.B.N. ise serbest bırakıldı.