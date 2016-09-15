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Dünya

12 yaşındaki çocuk, 11 bin LGBT karşıtı protestocunun karşına tek başına çıktı

12 yaşındaki çocuk daha sonra yaptığı açıklamada "Benim eşcinsel bir amcam var ve insanların ondan nefret etmesini sevmiyorum" dedi

15 Eylül 2016 20:43

Meksika’da binlerce kişi eşcinsel evlilikleri yasallaştıracak değişiklik önerisini protesto için sokağa çıktı. Geçtiğimiz cumartesi günü Meksika'nın Celaya kentinde gerçekleştirilen anti-LGBT yürüyüşüne, protestoculara karşı tek başına ayakta duran 12 yaşındaki bir çocuk damga vurdu. Yürüyüşe katılan 11.000'den göstericinin karşısında duran çocuğun fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi topladı.  

Independent'ın Regeneracion'dan aktardığı habere göre Meksika Cumhurbaşkanı Peña Nieto'nun eşcinsel bireylerin evliliğinin yasal olmasını planladığını açıklamasının ardından başlayan protestolar devam ediyor.  Aile İçin Ulusal Cephe (Frente Nacional por la Familia) ve benzeri gruplar tarafından düzenlenen bunun gibi protestolara rağmen Cumhurbaşkanı Nieto, eşcinsel evlilik haklarını yasallaştırma konusunu desteklemeye devam ediyor.

Meksika'nın Celaya kentinde gerçekleşen bir protesto yürüşünde ise 12 yaşındaki Meksikalı çocuk eşcinsel amcasının insanlar tarafından nefretle karşılanmasına hayır demek için 11.000 protestocuyu karşısına aldı. Fotoğrafı çeken gazeteci Manuel Rodriguez’in aktarımına göre 12 yaşındaki çocuk daha sonra yaptığı açıklamada "Benim eşcinsel bir amcam var ve insanların ondan nefret etmesini sevmiyorum" dedi.

Rodriguez ise kendi sosyal medya hesabındaki paylaşımında “O kadar çok homofobik insanın bir araya gelmesi midemi bulandırmıştı ama bir çocuğun tek başına protestocuları durdurmaya çalışmasını görmeyi tercih ederim” ifadelerini kullandı.

Eşcinsel evlilik başkent Mexico City ve Meksika'nın 31 eyaletinden 9'unda yasallaştırılmış durumda.

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