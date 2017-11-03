T24 LogoT24 Logo
Gündem

12 yaşındaki çocuğu dükkânına çağırıp taciz eden esnafa linç girişimi

52 yaşındaki H.K. 45 gün ev hapsi cezasına çarptırıldı

03 Kasım 2017 23:35

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen esnafı, çevredekiler linç etmek istedi. Polis, 2 çocuk babası 52 yaşındaki H.K.’yi güçlükle kalabalığın elinden kurtardı. H.K.’ye 45 gün ev hapsi verildi.

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Hamamkuyu Caddesi’de iş yeri bulunan H.K., iddiaya göre dün öğleden sonra kaldırımda bekleyen T.A. adlı kız çocuğunu içeri çağırdı. H.K., iddiaya göre küçük kıza tacizde bulundu.

H.K.’nin elinden kurtularak evine giden T.A. yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailesi, iş yerine giderek H.K. ile tartıştı. Kısa sürede duyulan haber üzerine H.K.’nin dükkanına gelen 40- 50 kişilik mahalleli grup, linç girişiminde bulundu.

Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, H.K.’yi kalabalık grubun elinden alarak dükkanından çıkardı. Yaşanan arbedede H.K.’nin iş yerinin camları kırıldı.

Gözaltına alınan H.K., sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan H.K., ayağına elektronik kelepçe takılıp, 45 gün ev hapsi cezasına çarptırıldı. (DHA)

ETİKETLER

poliskocaelilinçtacizçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24