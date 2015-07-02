12 yaşındaki çocuğa tecavüz edip 27 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa 'yaşı küçük' diye ceza verilmedi!

Erzurum’da 12 yaşındaki N.A.’ya tecavüz ettikten sonra öldürdükleri iddiasıyla yargılanan küçük yaştaki 3 sanığın cezasını Yargıtay fazla bularak bozdu. Yeniden yapılan yargılamada 2 sanığın cezaları düşürüldü, 1 sanığa ise suç tarihinde 11 yaşını tamamlamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi.

DHA'da yer alan habere göre, olay, 28 Ağustos 2010 tarihinde Tortum’un Şenyurt Beldesine bağlı Cihanlı Köyünde meydana geldi. Tülay- Nevzat A. çiftinin 7 çocuğundan 4’üncüsü N.A. esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. Ayı tarafından kaçırıldığı sanılan N.A.’nın 4 gün sonra Şenyurt Yaylasındaki ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Yapılan otopside N.A.’nın tecavüze uğradıktan sonra 27 yerinden bıçaklandığı ve iple boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili yaşları 18’den küçük olan A.D., S.K., M.F.D. ve Y.E.B. gözaltına alındı. A.D. ve S.K. tutuklanırken, M.F.D. ve Y.E.B.’nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlı çocuklar için 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde ’bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğu öldürme, cinsel istismar’ suçlarından dava açıldı. Cinayeti işlediklerini kabul eden S.K., N.A.’nın Y.E.B. ile cinsel ilişkiye girdiğini duyduğunu, olay günü kızın kendisini öpmeye başlaması üzerine bir ilişki yaşadıklarını söyledi. Bu gelişmeden bir süre sonra A.D. ile tarlaya gittikleri sırada N.A.’nın yanlarına geldiğini ve "Bana para verin yoksa ilişkiye girdiğimizi herkese söylerim" dediğini iddia eden S.K. daha sonra kızın ellerini kemerle bağladıklarını, arkadaşıyla birlikle bıçakladıklarını bildirdi.

N.A. ile rıza göstermesi üzerine birlikte olduğunu iddia eden A.D. ise cesedi bulunmaması için toprağa gömdüklerini belirtti.

Mahkeme heyeti 11 Eylül 2013 günü yapılan karar duruşmasında A.D.’yi ’cinayet’ suçundan 20, ’cinsel istismar’ suçundan 5.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. S.K.’ya cinayetten 12.5 yıl, M.F.D.’ye ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 4 yıl 2 ay, Y.E.B.’ye ise ’basit cinsel istismar’ suçundan 1.5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Y.E.B.’nin 1.5 yıllık hapis cezasından sonra hükmün açıklanmasını erteledi. A.D. ve S.K.’nın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanık avukatlarının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi.

15 ve 13 yaşında...

Yargıtay 1’nci Ceza Dairesinin 13 Mart 2015 günü verdiği kararda, suç tarihinde 15 yaş 3 ay 18 günlük olduğu belirlenen A.D.’nin cinsel istismardan 5.5 yıllık cezasını onarken, cinayetten verilen 20 yıllık cezayı bozdu. Olay tarihinde 13 yaş 23 günlük olan S.K.’nın aldığı 12.5 yıl hapis cezası da Yargıtay tarafından uygun bulunmadı. Yargıtay, 16 Aralık 1997 doğumlu olan M.F.D.’nin cinsel istismar eylemini ilk olarak 2008 yılının Ağustos ve Eylül ayında gerçekleştirdiğini, o tarihte 11 yaşını tamamlamadığını dikkate alarak cezai sorumluluğunun bulunmadığına kanaat getirdi.

Bir tanesine ceza yok

Yargıtay’ın bozma kararı üzerine 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan A.D.’ye ’öldürme’ suçundan 15 yıl 10 ay, S.K.’ya da 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, M.F.D. hakkında ise suç tarihinde 11 yaşını tamamlamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığını kararlaştırdı