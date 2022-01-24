12 yaşındaki çocuğa tarikat yurdunda cinsel istismarda bulunan kurs hocası kendini “Şeytana uydum, dün gece tövbe ettim” diye savundu

Ordu Fatsa’da bulunan Süleymancılara ait Özel Madenler Erkek Öğrenci Yurdu'nda 12 yaşındaki çocuk kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğradı. Çocuğun ailesiyle görüşen ve suçunu itiraf eden kurs hocası Y.K., "Şeytana uydum. Dün gece tövbe ettim. Secdeye kapandım” dedi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, B.K. isimli çocuk cinsel istismara maruz kaldığını annesine anlattı.

Aile çocuklarına istismarda bulunan Y. K. ile baş başa görüştü. İddiaya göre Y.K. bu görüşmede aileye, “Şeytana uydum. Dün gece tövbe ettim. Secdeye kapandım” dedi. Ailenin şikâyetçi olması üzerine Y. K. polise teslim edildi. Savcılık ifadesinin ardından Y.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çocuk ifadesinde yaklaşık bir yıldır, 15-20 kez Y.K’nın cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi.

İddianame Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi’nde tarafından kabul edildi ve dava görülmeye başlandı. Sanık Y.K. mahkemede yaptığı savunmasında suçlamaları reddetti. Y.K. savunmasında, "Fatsa Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin üyesiyim. Yurtta tamir, tadilat işlerine bakarım. Bunun dışında 8. sınıf öğrencilerinin derslerine yardım ederim. İlahiyat mezunuyum. Yurtta bulunduğum zamanlarda mağdurla birebir görüşmem olmamıştır. Bazen çocukların sorularına cevap vermiyorum. Bu sebeple mağdur bana sinirlenmiş olabilir. Mağdurun yurtta kalmak istememesi bu şikâyete neden olmuş olabilir" iddiasında bulundu.