12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 yaşındaki R.E.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Osman Ş. (53), 36 yıl hapse mahkûm edildi.

Alanya Gedevet Yaylası'nda 29 Ağustos'ta meydana gelen olayda, bir tanıdığının evinde kalan Osman Ş., otomobiliyle ilçe merkezine giderken ailenin oğlu R.E.S'yi de yanına aldı. İddiaya göre Osman Ş., araçta R.E.S'ye cinsel istismarda bulundu, kimseye söylememesi konusunda da uyardı. Osman Ş., 20 lira verdiği çocuğu daha sonra evine bıraktı. R.E.S.'in olayı anlatması üzerine annesi, jandarmaya giderek şikâyette bulundu. Gözaltına alınan Osman Ş., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklu yargılanan Osman Ş., Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Kapalı görülen davanın karar duruşmasında, Osman Ş. suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatını talep etti. Yargılama sonunda Osman Ş., mahkeme heyetince 'Çocuğa cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 36 yıl hapse mahkum edildi.