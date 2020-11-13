12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı liderinin çocuğa gönderdiği WhatsApp mesajları mahkemeye sunuluyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunma suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın istismarda bulunduğu çocuğa yönelik WhatsApp yazışmalarının mahkemeye sunulacağını duyurdu.

Şağban, bugün Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak

17 Mart tarihli yazışma şu şekilde:

“Şağban: Bir daha sır açma, tamam mı?

Y.A: Tamam

Şağban: Rüyamda nikah görmüştüm dedi.

Y.A: Anladım, teşekkür ederim.

Şağban: Önemli değil, sen iyi ol, yeter

Y.A: Allah razı olsun.

Şağban: Ben senin ismini niye Ayşe koydum. Zuhurat olmasa yanına bile yaklaşmam. Yazışmaların hepsini boşalt e mi.”

Yazışmada Şağban kendini (haşa) Hazreti Muhammed'e, küçük Y.A.'yı da peygamber efendimizin eşi Hazreti Ayşe'ye benzetiyor.

“Zuhurat” ifadesinden kastı da rüya alemi…