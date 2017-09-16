T24 LogoT24 Logo
Gündem

12 yaşında evlendirildi, 13'ünde anne oldu

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Suriyeli sığınmacı Hube Alış Nasır, 12 yaşında evlendirilip 13 yaşında anne oldu

16 Eylül 2017 13:09

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Suriyeli sığınmacı Hube Alış Nasır, 12 yaşında evlendirilip 13 yaşında anne oldu. Polis, 27 yaşındaki Suriyeli eşi Yusuf Ömer\'i gözaltına alırken çocuk gelini bebeğiyle birlikte ailesine teslim etti.
İç savaşın sürdüğü Suriye\'den 2012\'de ailesi ile birlikte Türkiye\'ye gelip Adana\'ya yerleşen 14 yaşındaki Hube Alış Nasır, 12 yaşındayken 2015 yılıda kendisi gibi sığınmacı olan Suriyeli Yusuf Ömer ile evlendirildi. Bu evlilikten şimdi 1 yaşında olan \'Kinene Yusuf\' adı verilen bir kız çocuğu olan Hübe Alış Nasır, önceki gün hastalanan çocuğunu merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Barbaros Mahallesi\'nde bulunan aile sağlığı merkezine götürdü. Bebeği muayene eden görevli doktor, annesinin yaşının küçük olduğunu fark edince polise bilgi verdi. Tedavi sonrası sağlık merkezinden ayrılan Nasır\'ı her yerde arayan polisler, çocuk gelini Yusuf Ömer ve bebeğiyle birlikte yaşadıkları evde buldu ve ailesine teslim etti. \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçlamasıyla gözaltına alınan Yusuf Ömer ise, adliyeye sevk edilmeden önce Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Elleri kelepçelenen Yusuf Ömer, Türkçe\'yi az bildiğini belirterek, \"Zevcemin yaşı küçük olduğu için gözaltına alındım. Bir bebeğimiz var daha 1 yaşında\" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yusuf BAŞTUĞADANA DHA ADANA SuriyeliHube Alış NasırPolisSuriyeliYusufSuriyeTürkiyeAdanaSuriyeli YusufBuHübe Alış NasırSeyhanBarbaros MahallesiBebeğiTedaviNasırAdli Tıp BirimiElleriTürkçeBir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24