12 yaşında doğumda öldü

Aşiret geleneklerinin toplumsal hayata hakimiyetiyle çocuk
yaşta evliliklerin yaygın olduğu Yemen'de, 12 yaşındaki bir çocuk doğum yaparken
öldü.
Yerel insan hakları örgütü Siyac'ın
açıklamasına göre, başkent Sana'nın 223 kilometre batısındaki Hudayda
vilayetindeki el Zehra bölge hastanesinde 3 gün boyunca doğum yapmaya çalışan 12
yaşındaki Fevziye Abdullah Yusuf, ölü doğum sırasında şiddetli kanamadan
hayatını kaybetti.
En yoksul Arap ülkesi olan Yemen'de çocuk
haklarının geliştirilmesi için çalışan örgüt, Fevziye'nin, babası tarafından,
Suudi Arabistan'da çiftçilik yapan 24 yaşındaki biriyle evlendirildiğinde
sadece 11 yaşında olduğunu belirtti.
İnsan hakları örgütü, her yıl ne
kadar çocuk yaşta evlilik yapıldığı konusunda sağlıklı istatistik veri
olmadığından yakınırken, Sosyal İşler Bakanlığının son raporuna göre ülkedeki
kızların 4'te biri 15 yaşından önce evlendiriliyor.
Yemen'de çocuk
gelinler sorunu özellikle 2 yıl önce, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun 30 yaşındaki
bir adamla evlendirilmesi üzerine mahkemeye boşanmak için başvurmasıyla
uluslararası gündeme gelmişti.
Çocuğun en sonunda davayı kazanmasının
ardından bazı milletvekilleri de bu uygulamanın önünü kesmek için çalışmalar
yürütmüştü.
Parlamentodan şubat ayında evlenme yaşının en az 17 olması
gerektiği yönünde bir yasa geçerken, bazı milletvekilleri ise hala, "İslama
karşı" diye nitelediği bu yasayı değiştirmek için uğraşıyor. Yasa devlet
başkanının onayından önce bu milletvekillerinin girişimiyle yeniden
değerlendirilmek üzere parlamento anayasa komisyonuna geri
gönderildi.
Yemen'deki kadar yaygın olmasa da çocuk yaşta evliliklerin
petrol zengini Arap ülkesi Suudi Arabistan'da da bulunduğu
belirtiliyor.