12 yaşında ama yaşlılıktan öldü!

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Ortaca'ya bağlı Eskiköy'de yaşayan Progeria (erken yaşlanma hastası) hastası 12 yaşındaki Mehmet Ali Şahin, dün tedavi gördüğü İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.





Şahin'in, 12 yıldır diyabet, tansiyon hastası dedesi ve anneannesi ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

Dede Mehmet Ali Şarlak, AA muhabirine, torununun ölümüne çok üzüldüğünü söyledi.





Şarlak, ''Üzüntümüz o kadar büyük ki sanki bir parçamızı kaybettik. Torunumla doğduğu günden beri hiç ayrılmamıştık. Onun ölümü sadece beni değil, onu sevenleri de üzdü. Torunum, onca şeye rağmen yaşam mücadelesinden hiç vazgeçmedi, o hayat dolu bir çocuktu'' dedi.





Dede Şarlak'ı 10 yıldır tanıdığını söyleyen hayırsever Mustafa Kılınç ise ''Mehmet Ali, hastalığı nedeniyle 12 yaşındayken 80-90 yaşındaki bir insanın görünümünü andırıyordu. Çok hareketli, güler yüzlü, neşe dolu bir çocuktu. Ölüm haberini aldıktan sonra çok üzüldük. Hepimizin başı sağ olsun'' dedi.





Progeria hastası Mehmet Ali Şahin'e, yardımseverlerin katkıları ile 4 Haziran 2005'te sünnet düğünü yapıldığı öğrenildi.





Şahin'in cenazesi, dün ikindi namazından sonra köy mezarlığında toprağa verilmişti.