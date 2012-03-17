12 Türk şehite Afganistan'da tören

T24 - Afganistan'da dün bir helikopter kazasında şehit olan 12 Türk askeri Bagram Hava Üssü'nde yapılan bir törenin ardından Türkiye'ye gönderildi.

Afganistan'da Türkiye'nin komuta ettiği Kabil Bölge Komutanlığı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra düşen Sikorsy UH-60 tipi helikopterde şehit düşen Türk askerleri, Bagram'da yapılan törenle Türkiye'ye gönderildi.

4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 astsubay ve 1 uzman çavuşu, Afganistan'dan silah arkadaşları törenle uğurladı. Afganistan'da görev yapan tüm ülkelerin askerlerinin geniş bir katılım gösterdiği törenin ardından cenazeler Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Afganistan'dan yola çıkan uçak, bugün akşam saatlerinde Ankara'ya ulaşacak. Şehitler, otopsi işlemlerinin ardından Ankara Garnizon Komutanlığı'nda yapılacak törenle son yolculuklarına uğurlanacak.

5 şehit Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde, 7 şehit ise memleketlerinde defnedilecek.

Komutanlardan ziyaret

Orgeneral Özel ile Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral E. Murat Bilgel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, eşleriyle şehit Binbaşı'nın Çankaya Namık Kemal Mahallesi Devlet Lojmanları'ndaki evine geldi.

Orgeneral Özel ve beraberindekiler, burada Şehit Binbaşı Serkan Doğan'ın eşi Emel, 10 yaşındaki kızı Umay, annesi Sevinç, kardeşi Ceyhun Doğan'la görüşerek, başsağlığı diledi.

Çıkışında bir gazetecinin başsağlığı dilediği Orgeneral Özel, ''Hepimizin, tüm milletimizin başı sağ olsun'' dedi.

Bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da şehitlerin ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

İsimleri açıklandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Türk Bölge Komutanlığı'na bağlı Sikorsky UH-60 tipi helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin isimleri açıklandı.

Şehitler olanlar arasında 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 astsubay ve 1 uzman çavuş bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, şehitlerin isimleri ve rütbeleri şöyle:

- Serkan Doğan (Personel Binbaşı)

- Mithat Çolak (Mühendis Binbaşı)

- Şükrü Bağdatlı (Hava Personel Binbaşı)

- İsmail Cem Yakınlar (İstihkam Binbaşı)

- Adil Erdoğan (Kara Pilot Yüzbaşı)

- İlker Aydın (İkmal Yüzbaşı)

- Murat Yıldız (İkmal Üsteğmen)

- Tahsin Barutçu (Kara Pilot Üsteğmen)

- Okan Melikoğlu (İkmal Üsteğmen)

- Salih Helvacı (Sağlık Kıdemli Başçavuş)

- Mehmet Akbaş (U/H. Teknisyen Kıdemli Üstçavuş)

- Önay Vurucu (Piyade Uzman Çavuş)