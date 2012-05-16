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Ekonomi

12 Türk Facebook'a ortak olmanın peşinde!

Sosyal paylaşım ağı Facebook’un halka arzına tüm dünyadan talep yağdı

16 Mayıs 2012 13:56

 

Facebook’un halka arzına dünyadan talep yağarken Türkiye’den 13 müşteri hisse almak istedi. 13 kişiden birisi ise yabancı. Türkler, 23 milyon dolarlık hisse talep etti. Yani kişi başına talep yaklaşık 2 milyon dolara yaklaştı.
 
30 milyon Facebook kullanıcısının bulunduğu Türkiye’den Facebook’a ortak olmak içinse sadece 13 kişi başvurdu. İş Yatırım Menkul Değerler tarafından toplanan talepler teknoloji devi haline gelen şirkete ortak olmak isteyen Türklerin sayısının az olmasıyla birlikte zengin olduklarını gösteriyor. Habertürk'ün haberine göre, 13 kişiden birisi İş Yatırım’ın yabancı müşterisi. Yabancı müşterinin Türkiye’den talepte bulunma amacı ise hisse alma şansını artırma. Ülke ve kişi kotası olan halka arzda bazı kişilerin birkaç ülkeden birden talepte bulunduğu belirtiliyor. Hisse talebinde bulunanlardan birisi ise şirket. 11’i ise gerçek kişi ve Türk. Türkiye’den Facebook’a ortak olanların talep miktarı ise 23 milyon dolar. Yani kişi başı 2 milyon dolar civarında bir para ile Türkler Facebook’a ortak olma isteğinde. Şirketin halka arz sonrası yaklaşık piyasa değerine göre Türkler, eğer talep ettikleri miktar kabul edilirse Facebook’un binde 2’sine sahip olabilecek. 
 

Değer, 104 milyar dolar

 
Halka arzın 38 dolar seviyesinden yapılması halinde Facebook’un değeri 104 milyar dolar olacak.

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