12 ton bakterili etin imha edildiği tesis apartman dairesi çıktı

T24- 12 ton bakterili etin imha yeri olarak gösterilen Zeybek Katı Atık Tesisi, tek kişilik bir şirket. Yeri de bir apartman dairesi



Taraf gazetesi muhabirleri Kazım Çeliker ve Derya Düzel 160 bin porsiyon hastalıklı hamburger etinin akıbeti ile ilgili gelişmelerin içerisinde yer alan Balıkesir’de kurulu Zeybek Katı Atık Merkezi’nin yöneticisi Hasan Büyükmertoğlu ile konuştu. Kendisinin olayların içerisine çekilmesi çabasına anlam veremediğini söyleyen Büyükmertoğlu, yaptığı her işin yasal olduğunu belirtti.

Fasdat Gıda Dağıtım’dan kendisine ulaştırılan 12 ton yani 160 bin porsiyon hastalıklı hamburger eti ile ilgili sorular yönelttiğimiz Büyükmertoğlu, söz konusu hamburger etlerinin hastalıklı olduğunu bilmediğini söyledi.

İlk defa Fasdat ile çalıştığını ve ilk defa et imha işine karıştığını söyleyen Büyükmertoğlu, “Şirket yetkilileri bana ‘günü geçmiş etler’ diye bahsetti. Ben de bu tür etlere uygulanan imha prosedürünü uyguladım. Önce bir domuz çiftliği aradık ama ruhsatlı bulamayınca şirket yetkilileri benden ruhsatlı bir yer olmasını istedi” dedi.

Önce domuz çiftliğine gitmişler

Ruhsatlı domuz çiftliği bulamayınca domuz çiftliğine götürmekten vazgeçtiklerini söyleyen Büyükmertoğlu, Fasdat yetkililerine, bu sefer bir köpek yetiştirme merkezi bulduklarını ilettiğini belirtti.

Bursa Karacabey’deki Madımak Kangal Köpeği Üretim Yetiştirme ve Koruma Merkezi ile temasa geçtiklerini ifade eden Büyükmertoğlu, Fasdat yetkilileri ile beraber 12 tonluk eti buraya teslim ettiklerini açıkladı.

İşin bundan sonraki safhasının kendisini ilgilendirmediğini kaydeden Büyükmertoğlu, etlerin hastalıklı olduğuna dair kendisine hiçbir şekilde bilgi verilmediğini söyledi.

Hastalıklı etler için farklı bir imha yöntemi uygulandığını belirten Büyükmertoğlu, o zaman bunları ya tamamen imha etmeleri ya da gömme yoluyla ortadan kaldırmaları gerektiğini kaydetti.

Artık daha dikkatli olurum

Büyükmertoğlu, “Ancak bana etler ‘günü geçmiş etler’ olarak getirildi. Ben de bunu göz önüne alarak kendilerine böyle bir imha yöntemi teklif ettim kabul ettiler. Eğer etlerin hayvanlar için de tehlike arzedecek şekilde hastalıklı olduğunu bilseydim kesinlikle böyle bir yol seçmezdim” diye konuştu.

Fasdat’ın geçtiğimiz günlerde kendilerini arayarak 7 tonluk bir et imhası daha istediğini kaydeden Hasan Büyükmertoğlu, bundan sonra daha dikkatli olacağını söyledi.

Basit bir imha işi yüzünden başına gelmedik sıkıntı kalmadığını ifade eden Büyükmertoğlu, “Aynı sorunlar yine başgösterecekse Fasdat’la ilişkilerimi götüremem” dedi.

Yetkilileri zorla getirtirim

Kendisinin kimyasal atık imha etme gibi bir ruhsatının olmadığını kabul eden Büyükmertoğlu, “Zaten yaptığım işlere bakarsanız böyle bir faaliyetim de yok. Ben genelde belediyelerin çöp, hurda kâğıt, çaturlu sular gibi maddelerin imha edilmesi ile uğaşırım” diye konuştu.

Hastalıklı et türü imha edilecek madde gelmesi halinde yeni bir ruhsat alması gerektiğini söyleyen Hasan Büyükmertoğlu, Tarım Bakanlığı’nın etlerin köpek çiftliğine teslim sırasında yanlarında olmadığını belirtti. Büyükmertoğlu, “Kendilerine haber gönderdim ancak gelmediler. Bundan sonra başıma yine bu tür işler açılacaksa zorla da olsa getirtirim” dedi.

Kendilerinin bu piyasada yıllardır güven içerisinde faaliyet gösteren bir şirket olduğunu dile getiren Büyükmertoğlu, vergi levhaları dahil bütün evraklarının denetime açık olduğunu, büyük bir şeffaflık içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Büyükmertoğlu, olayı basından takip ettiğini kaydederek, kendilerine karşı haksız ithamlarda bulunulduğunu söyledi. Büyükmertoğlu, “Adımızın bu tür olaylara karışması bizi çok üzüyor. İsteyen her kurum ve kuruluş gelip bizi inceleyebilir” diye konuştu.