-12 SAFKAN KAYIT YAPTIRDI İSTANBUL (A.A) - 18.07.2011 - Türk at yarışçılığının önemli koşularından birisi olan Başbakanlık Kupası için 12 safkan kayıt yaptırdı. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Veliefendi Hipodromu'nda 24 Temmuz Pazar günü 60'ıncısı düzenlenecek koşu için üç ve daha yukarı yaşlı 12 İngiliz safkanın kaydının yaptırıldığı bildirildi. Çim pistte 2 bin metre mesafede koşulacak yarış için, Dervişağa, Hayri Baba, Inspector, Kurtiniadis, Led Zeppelin, Salvatore, Aydemirhan, Azaraks, Hakkar, Smerç, Bambino ve Mystical Storm'un kaydı yaptırıldı. Mücadelenin bu yılki birincilik ikramiyesinin 300 bin, ikincilik ikramiyesinin 120 bin, üçüncülük ikramiyesinin 60 bin ve dördüncülük ikramiyesinin de 30 bin lira olduğu açıklandı. Koşuda yer alacak safkanlardan Inspector 2007 Gazi Kupası Koşusu, 2009 ve 2010 yıllarında Başbakanlık Kupası Koşusu, Mystical Storm 2010 Gazi Kupası Koşusu'nda birinci olurken, Salvatore ve Kurtiniadis 2008 Başbakanlık Kupası Koşusu'nu atbaşı kazanmışlardı.