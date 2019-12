1.2 milyon abone tehlikede

'Savcılık izin vermedi'

Bacaları temizleyin, menfezi kapatmayın!

Fatih'te bir anne ile bedensel engelli kızının doğalgaz bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölmesi üzerine binada inceleme yapan Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, evde menfez bulunmadığını, bacanın eğiminin yetersiz olduğunu ve yasak alüminyum fleks kullanıldığını belirledi.İstanbul'da 4 milyon doğalgaz abonesinden yüzde 30'unun benzer şekilde olduğunu belirten Şube Sekreteri Alkım Erdönmez, "1 milyon 200 bin abone tehlike altında" uyarısında bulundu.Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde dün düzenlenen toplantıda, Fatih'te Zübeyde İleri ile kızı Ayten İleri'nin öldüğü binada yapılan incelemeyle ilgili bilgi verildi.Erdönmez şöyle dedi:"Savcı soruşturmanın gizliliğini gerekçe göstererek ölümün gerçekleştiği evdeki inceleme talebimizi reddetti. Ancak apartmandaki diğer dairelerin de aynı olduğunu öğrendik. Bunun üzerine yan dairede yaptığımız incelemede ilginç sonuçlara ulaştık. Anne ve kızının öldüğü evde menfez bulunmuyordu. Kullanılan alüminyum bacanın eğimi yetersiz ve doğru değildi.Kombi bacasının üzerinde standarda uygun baca şapkası olmadığı ve baca tepmesine yol açabilecek tipte boru olduğu görüldü. Kombi baca arası esnek bağlantıda 2002'den beri yasak olan alüminyum fleks kullanıldığı ve hasarlı olduğu görüldü."İstanbul'daki 4 milyona yakın doğalgaz abonesinin yüzde 30 ve 40'ının bu şekildeki bacaları kullandıklarını söyleyen Erdönmez, "1 milyon 200 bin abone tehlike altında" dedi.Kombinin bulunduğu odalarda yurtdışında olduğu gibi metan ya da karbonmonoksit algılayıcılarının bulunması gerektiğini belirten Erdönmez, en güvenli kombi tipinin hermetik kombi olduğunu vurguladı.Türkiye Makina Mühendisleri Odası yetkilileri şu uyarılarda bulundu:Atık gaz borusu olarak, çabuk deforme olan alüminyum bağlantı malzemesi kullanılmamalı, cihaz bağlantılarında sabit bağlantılar yapılmalı, esnek bağlantı gereken yerlerde , paslanmaz esnek çelik borular kullanılmalı.Kullanılan alüminyum bacanın eğimi doğru ve yeterli olmalı.Bacalar her sezon bir kere temizlenmeli.Doğalgaz bacalarına kesinlikle aspiratör ve benzeri başka bir cihaz bağlanmamalı.Menfezler kapatılmamalı.Kombi cihazlarının her yıl yaz sezonunda bakımları yapılmalı.Gaz kaçağı durumunda alarm veren sensörlerin kullanımı yaygınlaştırılmalı ve zorunlu olmalı.Gaz kullanım yerlerinde otomatik gaz kesen selenoid vana kullanılmalı.İGDAŞ her yıl baca kontrolü yaptırmalı.