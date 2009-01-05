1.2 milyon abone tehlikede

Makine Mühendisleri Odası, doğalgaz bacasından sızan gazdan zehirlenerek ölen anne ile kızının oturduğu binada
inceleme yaptı: Baca eğimi yetersiz, menfez yok, alüminyum fleks kullanılmış, 1 milyon 200 bin abone bu durumda.
Yine Ankara, yine doğalgaz
Fatih'te
bir anne ile bedensel engelli kızının doğalgaz bacasından sızan
karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölmesi üzerine binada inceleme
yapan Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, evde menfez
bulunmadığını, bacanın eğiminin yetersiz olduğunu ve yasak alüminyum
fleks kullanıldığını belirledi.
İstanbul'da 4 milyon doğalgaz abonesinden yüzde 30'unun benzer şekilde
olduğunu belirten Şube Sekreteri Alkım Erdönmez, "1 milyon 200 bin
abone tehlike altında" uyarısında bulundu.
'Savcılık izin vermedi'
Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde dün düzenlenen
toplantıda, Fatih'te Zübeyde İleri ile kızı Ayten İleri'nin öldüğü
binada yapılan incelemeyle ilgili bilgi verildi.
Erdönmez şöyle dedi:
"Savcı soruşturmanın gizliliğini gerekçe göstererek ölümün
gerçekleştiği evdeki inceleme talebimizi reddetti. Ancak apartmandaki
diğer dairelerin de aynı olduğunu öğrendik. Bunun üzerine yan dairede
yaptığımız incelemede ilginç sonuçlara ulaştık. Anne ve kızının öldüğü
evde menfez bulunmuyordu. Kullanılan alüminyum bacanın eğimi yetersiz
ve doğru değildi.
Kombi bacasının üzerinde standarda uygun baca şapkası olmadığı ve baca
tepmesine yol açabilecek tipte boru olduğu görüldü. Kombi baca arası
esnek bağlantıda 2002'den beri yasak olan alüminyum fleks kullanıldığı
ve hasarlı olduğu görüldü."
İstanbul'daki 4 milyona yakın doğalgaz abonesinin yüzde 30 ve 40'ının
bu şekildeki bacaları kullandıklarını söyleyen Erdönmez, "1 milyon 200
bin abone tehlike altında" dedi.
Kombinin bulunduğu odalarda yurtdışında olduğu gibi metan ya da
karbonmonoksit algılayıcılarının bulunması gerektiğini belirten
Erdönmez, en güvenli kombi tipinin hermetik kombi olduğunu vurguladı.Bacaları temizleyin, menfezi kapatmayın!
Türkiye Makina Mühendisleri Odası yetkilileri şu uyarılarda bulundu:
Atık gaz borusu olarak, çabuk deforme olan alüminyum bağlantı
malzemesi kullanılmamalı, cihaz bağlantılarında sabit bağlantılar
yapılmalı, esnek bağlantı gereken yerlerde , paslanmaz esnek çelik
borular kullanılmalı.
Kullanılan alüminyum bacanın eğimi doğru ve yeterli olmalı.
Bacalar her sezon bir kere temizlenmeli.
Doğalgaz bacalarına kesinlikle aspiratör ve benzeri başka bir cihaz bağlanmamalı.
Menfezler kapatılmamalı.
Kombi cihazlarının her yıl yaz sezonunda bakımları yapılmalı.
Gaz kaçağı durumunda alarm veren sensörlerin kullanımı yaygınlaştırılmalı ve zorunlu olmalı.
Gaz kullanım yerlerinde otomatik gaz kesen selenoid vana kullanılmalı.
İGDAŞ her yıl baca kontrolü yaptırmalı.