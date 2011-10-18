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Ekonomi

1,2 milyarlık tekneler görücüye çıktı İSTANBUL (A.A) 

18 Ekim 2011 20:04

-1,2 milyarlık tekneler görücüye çıktı İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - Kapılarını 30. kez açan Uluslararası İstanbul Shop&Miles Boatshow'da, 290 firmanın ürettiği yaklaşık, 1 milyar 158 milyon lirayı bulan 386 adet tekne sergileniyor. NTSR Fuarcılık Başkanı Serkan Tığlıoğlu, Marinturk City Marin Pendik'te düzenlenen fuarın VIP açılışından önce basın toplantısında yaptığı konuşmada, fuarın Türkiye'deki en eski fuarlardan olduğunu ve nitelik olarak dünyada düzenlenen 300'ün üzerindeki Boat Show'lar arasında ilk 45 içinde yer aldığını belirtti. İlk düzenledikleri Boat Show'a 14 firma ile yaklaşık 900 denizseverin katıldığını anlatan Tığlıoğlu, bugün Türkiye'de yaklaşık 20 bin kayıtlı tekne, 50 binin üzerinde denizle ilgili insan bulunduğunu, mega yat üretiminde dünyada 3. sıraya gelen Türkiye'nin Avrupa'da tekne siparişi alan ilk 3-4'te ülkeden biri haline geldiğini söyledi. Fuarın, deniz üstünde 50-55 metreye kadar teknelerin yanı sıra 3-4 metre, bir arabanın yarı fiyatına, Boğaz'da gezilebilecek teknelerin de yer aldığı sektörün bütününü kapsayan bir etkinlik olduğunu vurgulayan Tığlıoğlu, ''Fuarda 350'nin üzerinde tekne, yaklaşık 250 firma, 600 marka sergileniyor'' dedi. Türkiye'de yatçılığın zenginlerin uğraş verdiği bir hobi gibi algılandığını, 6 milyon nüfusa sahip Avustralya Sidney'de 200 bin kayıtlı tekne bulunduğunu, buna karşın İstanbul'da 3 bin teknenin limanlarda bağlandığını anlatan Tığlıoğlu, bunun çok çarpıcı bir fark olduğunu ifade etti.

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