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Spor

12 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

(özel) Sporcular hünerlerini bu kez mutfakta gösterdi  Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu aşçı oldu !

12 Mayıs 2018 12:17

(özel) Sporcular hünerlerini bu kez mutfakta gösterdi 
Başakşehir\'in tecrübeli futbolcusu aşçı oldu !..
Gökhan İnler, Nilay Özdemir ve Gökhan Şirin mutfağa girdi, yemek pişirdi, hünerlerini sergiledi

*Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, Bostancı Gösteri Merkezi\'nde kongre üyeleriyle bir araya geldi.
\"Bizim projemiz, Fenerbahçe\'yi hak ettiği zirveye getirmek\"
\"Bu yolculuğu hayalden gerçeğe sizler taşıdınız\"
\"Benim siyasetle uzaktan yakından hiç alakam olmaz, olmadı, olmayacaktır da\"
\"Biz, 4 Haziran itibarıyla kulübümüzün kasasına, belki de bugüne kadar hiç görülmemiş şekilde, karşılıksız olarak maddi katkı yapıyor olacağız\"

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği
19.00 Atiker Konyaspor - Göztepe
19.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor

BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17.00 Takım daha sonra özel uçakla Ankara\'ya giderek kampa girecek.
17:45 Kafilenin Ankara\'da karşılanışı.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
16:30 Hoffenheim - Borussia Dortmund (Nuri Şahin - Ömer Toprak)

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:30 Galatasaray Odeabank - Anadolu Efes

RALLİ
09.30 8 yıl aradan sonra yeniden ülkemizde düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak\'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

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