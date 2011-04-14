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12 KÖPEĞİ TELEF EDEN KİŞİYE 6,5 AY HAPİS BANDIRMA (A.A)

14 Nisan 2011 21:24

-12 KÖPEĞİ TELEF EDEN KİŞİYE 6,5 AY HAPİS BANDIRMA (A.A) - 14.04.2011 - Balıkesir'in Bandırma Belediyesinde sözleşmeli veteriner hekim olarak çalışan Cem Karabıyık, hayvan barınağında rehabilite etmekle yükümlü olduğu 12 köpeğin telefine neden olduğu iddiasıyla 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.  Alınan bilgiye göre, Bandırma Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tutulan sokak köpeklerinden 12'sinin periyodik aralıklarla telef olması üzerine, Bandırma Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği eski başkanı ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün Yerel Hayvan Koruma Şubesi'nde gönüllü olarak görev yapan avukat Zafer Evren, veteriner Karabıyık hakkında dava açtı.  Bandırma 1. Asliye Ceza Mahkemesi, bakmak ve rehabilite etmekle sorumlu olduğu sokak köpeklerinden 12'sini boş arazilere ve dağlara bırakarak ölüme terk ettiği iddia edilen Cem Karabıyık hakkında, TCK'nın 257-1 Maddesi gereğince 'görevi kötüye kullanmak'' suçundan 6 ay 15 gün hapis kararı verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Karabıyık'ın kararı temyiz edeceği bildirildi. 

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