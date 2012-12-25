'12 Kızgın adam' filminin oyuncusu hayatını kaybetti

"12 Kızgın Adam" adlı filimin oyuncularından Amerikalı aktör Jack Klugman 90 yaşında hayatını kaybetti.

1970 ve 80’lerin en çok izlenen dizilerinin oyuncusu Klugman'ın oğlu Adam Klugman, oyuncunun Los Angeles’teki evinde Pazartesi günü öğleden sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

Klugman herkesçe bilinen ve ilk defa filmin yönetmeni tarafından kullanılan bir mizansen tekniğiyle karakter odaklı, uzun sahnelerle çekilen "12 Kızgın Adam" filminin oyuncularından da biriydi.

Aktör 1980’de boğaz kanseri nedeniyle sesini kaybetmiş, daha sonra kendisini eğiterek sesini yeniden kazanmıştı.

Krugman, 1990’da hastalığı atlatıp yeniden oyunculuğa dönmüştü.

Associated Press haber ajansı oğlu Adam’ın, “Müthiş bir hayatı oldu, hayatının her dakikasından keyif aldı. Herkesin de böyle yapmasını tavsiye ederdi” dediğini belirtti.

Erkek kardeşi David ise “Oğulları onu çok severdi. Onun ruhuyla devam edeceğiz” diye konuştu.(bbcturkce)