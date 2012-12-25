T24 LogoT24 Logo
Dünya

'12 Kızgın adam' filminin oyuncusu hayatını kaybetti

Klugman'ın oğlu Adam Klugman, oyuncunun Los Angeles’teki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı

25 Aralık 2012 21:27

"12 Kızgın Adam" adlı filimin oyuncularından Amerikalı aktör Jack Klugman 90 yaşında hayatını kaybetti.

1970 ve 80’lerin en çok izlenen dizilerinin oyuncusu Klugman'ın oğlu Adam Klugman, oyuncunun Los Angeles’teki evinde Pazartesi günü öğleden sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.
 
Klugman herkesçe bilinen ve ilk defa filmin yönetmeni tarafından kullanılan bir mizansen tekniğiyle karakter odaklı, uzun sahnelerle çekilen "12 Kızgın Adam" filminin oyuncularından da biriydi.
 
Aktör 1980’de boğaz kanseri nedeniyle sesini kaybetmiş, daha sonra kendisini eğiterek sesini yeniden kazanmıştı.
 
Krugman, 1990’da hastalığı atlatıp yeniden oyunculuğa dönmüştü.
 
Associated Press haber ajansı oğlu Adam’ın, “Müthiş bir hayatı oldu, hayatının her dakikasından keyif aldı. Herkesin de böyle yapmasını tavsiye ederdi” dediğini belirtti.
 
Erkek kardeşi David ise “Oğulları onu çok severdi. Onun ruhuyla devam edeceğiz” diye konuştu.(bbcturkce)
 

ETİKETLER

jack klugmanölümlos angeles12 kızgın adamboğaz kanserifilmyönetmenabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24