12 kişinin hayatını kaybettiği yangında Cengiz Kurtoğlu da vardı: 3 saat kurtarılmayı bekledik

Batum'daki 12 kişinin yaşamını yitirdiği Leogrand Hotel Casino’da çıkan yangın esnasında Cengiz Kurtoğlu da oradaydı. Konser için gittiği Batum'da yangın esnasında otelde dostlarıyla yemek yiyen Kurtoğlu, "3 saat kurtarılmayı bekledik. İtfaiye çok geç geldi, bizi özel bir güvenlik şirketi ekibi kurtardı. İki gündür şehirde doğalgaz yokmuş olsaydı daha feci olurdu" dedi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre yangın sırasında otelin 4. katında otel sahibi Erol Avgören, eşi Fatma Kurtoğlu ve dostlarıyla yemekte olduğunu söyleyen Cengiz Kurtoğlu, şunalrı kaydetti:

“Yemekteydik ve çok büyük bir patlama oldu. Yangın suları devreye girdi, restoranı bir anda dumanlar sardı. Restoran bölümünde balkon vardı hemen oraya çıktık. 3 saat kurtarılmayı bekledik. İtfaiye çok geç geldi, bizi özel bir güvenlik şirketi ekibi kurtardı. İki gündür şehirde doğalgaz yokmuş olsaydı daha feci olurdu. O anlar anlatılacak gibi değil, ucuz kurtulduk. O dumanlar 7-8-9. katları anında sardı ve ölümler yukarı katlarda olmuş. Eğer o restoranın balkonu olmasa belki şu an hayatta yoktuk. Allah’a şükürler şimdi iyiyiz. Eşim ve dostlarımla başka bir otele geçtik. Bugün memleketim Arhavi’ye uğrayıp döneceğim.”

Yaralı 5 Türk taburcu oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ölenler arasında Türk olmadığını açıkladı, yaralı 5 Türk’ün ise taburcu edildiğini bildirdi. Gürcistan güzellik yarışmasına evsahipliği yapmaya hazırlandığı öne sürülen oteldeki yangından kurtulmayı başaran Türk vatandaşı Olcay Demiroğlu, dehşet anlarını DHA’ya şöyle anlattı: “Lobide oturduğumuz sırada barut gibi bir koku geldi. Ne olduğunu anlayamadık. İtfaiye geç geldi ve yeterli müdahalede bulunamadı.”