12 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

(Özel) Tolgay Arslan: \"Üstümüze gelinmesi bizi daha da çok hırslandırıyor\"

\"Kendimize güvendik, birbirimize inandık\"

\"Sahaya kazanmak için çıkıyoruz, yoksa hiç çıkmayalım\"

\"Galatasaray\'ın avantajı, haftada bir maç oynaması\"

\"Şampiyonluğu rahat alamazsın\"

\"Talisca\'nın pozisyonunda da oynayabilirim\"

\"Atiba\'nın, benim ve Oğuzhan\'ın \'Ön plana çıkalım\' gibi bir düşüncemiz yok\'\'

\"Gruptan çıkarsak Real Madrid güzel olur\"

Şampiyonlar Ligi\'nde çeyrek final mi, Avrupa Ligi kupası mı?

\"Dünya Kupası\'na gitseydik, Milli Takım sürecim daha hızlı olurdu\'\'

\"Iniesta orta sahanın babası\"

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

FENERBAHÇE

Takım izinli

VODAFONE İSTANBUL MARATONU

Bu yıl 39\'uncusu düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden start alacak

08.45 Tekerlekli Sandalye Startı

09.00 42K Maraton

09.15 15K Startı

09.30 10K Startı

09.45 Halk Koşusu Startı



HAZIRLIK MAÇLARI

14.00 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor

14.00 Trabzonspor - Naft Missan

15.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Altınordu

17.00 Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği

DÜNYA KUPASI 2018 ELEMELER

- Avrupa Elemeleri Play Off -

20.00 İsviçre - Kuzey İrlanda

22.45 Yunanistan - Hırvatistan

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

13.00 İstanbul BBSK - Muratbey Uşak

15.15 Anadolu Efes - Yeşilgiresun Belediyespor

17.00 Darüşşafaka - Fenerbahçe Doğuş

19.30 Pınar Karşıyaka - Eskişehir Basket

RALLİ

35. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, bugün koşulacak olan etapların ardından sona erecek.

VOLEYBOL

- Şampiyonlar Ligi -

17.00 Fenerbahçe - Posojilnica Aich/Dob (Burhan Felek)

-Efeler Ligi -

14.00 Maliye Piyango - İstanbul BBSK

14.00 İnegöl Bld. - Afyon Bld. Yüntaş

15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank

15.00 Arkas Spor - Jeopark Kula Bld.

17.00 Ziraat Bankası - Beşiktaş