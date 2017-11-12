12 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

(Özel) Tolgay Arslan: \"Üstümüze gelinmesi bizi daha da çok hırslandırıyor\"
\"Kendimize güvendik, birbirimize inandık\"
\"Sahaya kazanmak için çıkıyoruz, yoksa hiç çıkmayalım\"
\"Galatasaray\'ın avantajı, haftada bir maç oynaması\"
\"Şampiyonluğu rahat alamazsın\"
\"Talisca\'nın pozisyonunda da oynayabilirim\"
\"Atiba\'nın, benim ve Oğuzhan\'ın \'Ön plana çıkalım\' gibi bir düşüncemiz yok\'\'
\"Gruptan çıkarsak Real Madrid güzel olur\"
Şampiyonlar Ligi\'nde çeyrek final mi, Avrupa Ligi kupası mı?
\"Dünya Kupası\'na gitseydik, Milli Takım sürecim daha hızlı olurdu\'\'
\"Iniesta orta sahanın babası\"
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
FENERBAHÇE
Takım izinli
VODAFONE İSTANBUL MARATONU
Bu yıl 39\'uncusu düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden start alacak
08.45 Tekerlekli Sandalye Startı
09.00 42K Maraton
09.15 15K Startı
09.30 10K Startı
09.45 Halk Koşusu Startı
HAZIRLIK MAÇLARI
14.00 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor
14.00 Trabzonspor - Naft Missan
15.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Altınordu
17.00 Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği
DÜNYA KUPASI 2018 ELEMELER
- Avrupa Elemeleri Play Off -
20.00 İsviçre - Kuzey İrlanda
22.45 Yunanistan - Hırvatistan
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 İstanbul BBSK - Muratbey Uşak
15.15 Anadolu Efes - Yeşilgiresun Belediyespor
17.00 Darüşşafaka - Fenerbahçe Doğuş
19.30 Pınar Karşıyaka - Eskişehir Basket
RALLİ
35. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, bugün koşulacak olan etapların ardından sona erecek.
VOLEYBOL
- Şampiyonlar Ligi -
17.00 Fenerbahçe - Posojilnica Aich/Dob (Burhan Felek)
-Efeler Ligi -
14.00 Maliye Piyango - İstanbul BBSK
14.00 İnegöl Bld. - Afyon Bld. Yüntaş
15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank
15.00 Arkas Spor - Jeopark Kula Bld.
17.00 Ziraat Bankası - Beşiktaş