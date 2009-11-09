'12 Kasım Deprem Anıtı ve Müzesi' yenileniyor

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 12 Kasım 1999'daki depremin ardından hayatını kaybedenlerin anısına yapılan ''12 Kasım Deprem Anıtı ve Müzesi''nin kaldırılıp yerine yenisinin yapılacağını bildirdi.



Belediye Başkanı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremi ve yaşanan acıları unutmamak gerektiğini vurguladı.



''Türk toplumu olarak unutmayı seven bir toplumuz'' diyen Yılmaz, şunları kaydetti:



''Tabi toplum unutabilir ama idareciler olarak bizim unutmamamız lazım. Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin unutmaması lazım. İnsanlar yapılarda yaşıyor. Yapıların sorumluluğu da belediyelerde ve İl Özel İdaresinde. Ben yapı konusunda belediyelerin hassasiyetinin çok iyi olduğunu ifade edebilirim. Ama bunun sürekli hale gelmesi gerek.''



Bolu'da 12 Kasım Depremi'nin anma etkinleri öncesinde kentte bütün dikkatlerin Deprem Anıtı ve Müzesi'ne çevrildiğini ifade eden Yılmaz, şu bilgileri verdi:



''Her 12 Kasım öncesi Deprem Anıtı ve Müzesi gündeme gelir. Bir sene hiç kimse bir daha gündeme getirmez. Deprem Anıtı ve Müzesi'ni kaldırıyoruz. Bodrum katta bir binanın izolasyonunu Bolu olarak beceremedik. Aynı yere bir proje yapacağız. Muhtarlık binası ile müzeyi bütünleştireceğiz. Projesi için çalışma başlatıldı. Geçen yıl son izolasyonu yapıyoruz demiştim. 'Bundan sonra olmazsa müzeyi kaldıracağız' demiştim. Şu anda kaldıracağız. 2010'un 12 Kasım'ında yeni Deprem Anıtı ve Müzesi yapılmış olacak ve töreni orada yapacağız.''

