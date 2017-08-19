T24 LogoT24 Logo
Gündem

12 ilde muvazzaf askerlere operasyon: 17 gözaltı

8'i subay 9'u astsubay 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

19 Ağustos 2017 21:01

Sivas merkezli operasyonla FETÖ soruşturması kapsamında 12 ilde, 16'sı muvazzaf 17 asker gözaltına alındı.

Birgün'de yer alan habere göre Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında" yer aldıkları iddiasıyla 8'i subay 9'u astsubay 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 16'sı muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 17 askeri gözaltına aldı.

Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ETİKETLER

muvazzafaskergözaltı12 ilde17 gözaltıhaberoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24