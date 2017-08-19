12 ilde muvazzaf askerlere operasyon: 17 gözaltı

Sivas merkezli operasyonla FETÖ soruşturması kapsamında 12 ilde, 16'sı muvazzaf 17 asker gözaltına alındı.
Birgün'de yer alan habere göre Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında" yer aldıkları iddiasıyla 8'i subay 9'u astsubay 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 16'sı muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 17 askeri gözaltına aldı.
Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.