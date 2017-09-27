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12 ilde 'FETÖ' operasyonu; 27 gözaltı

33 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi

27 Eylül 2017 03:58

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Siirt merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 33 kişiden 27'si gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ' üyesi olan, aralarında emniyet personeli, özel şirket çalışanları ve kamu kurum çalışanlarının da bulunduğu, örgütün özel gizli haberleşme aracı Bylock isimli programı kullanan ve haklarında çeşitli suç isnadı ve ifadeler bulunan 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik 22 Eylül tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Siirt il merkezi, Kurtalan İlçesi ile Adana, Ankara, Çorum, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Osmaniye ve Tokat illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 27 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve 6 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği de belirtildi.

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