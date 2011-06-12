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12 İLDE "ANONYMOUS" OPERASYONU: 32 GÖZALTI ANKARA (A.A)

12 Haziran 2011 21:53

-12 İLDE "ANONYMOUS" OPERASYONU: 32 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - Türkiye'de yürürlüğe girmesi beklenen internet filtrelemesi uygulamasını gerekçe göstererek ''siber saldırı'' başlatan Anonymous (Anonim) adlı hacker grubuna yönelik operasyonda, 12 ilde 32 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) yetkililerinin, internet sitelerine düzenlenecek siber saldırıdan önce Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırıyla ilgili yurt genelinde teknik çalışma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine, kimlikleri ve adresleri tespit edilen hackerlere yönelik, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 12 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13'ü İstanbul'da, 5'i Ankara'da olmak üzere toplam 32 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülecekleri bildirildi.

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