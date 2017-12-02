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12 ilde 14 askere FETÖ'den gözaltı kararı

Fatih YILMA/TOKAT, (DHA)- TOKAT'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 12 ilde, 14 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

02 Aralık 2017 16:08

Fatih YILMA/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 12 ilde, 14 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, Adıyaman, Ardahan, Ankara, Batman, Elazığ, Erzincan, İzmir, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Osmaniye ve Şırnak\'ta 13 muvazzaf astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

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