12 ilde 14 askere FETÖ'den gözaltı kararı

Fatih YILMA/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 12 ilde, 14 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, Adıyaman, Ardahan, Ankara, Batman, Elazığ, Erzincan, İzmir, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Osmaniye ve Şırnak\'ta 13 muvazzaf astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı.