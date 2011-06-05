12 Haziran seçiminin PÜF noktaları T24'te

T24 – Türkiye 12 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. T24 yazarı ve KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 12 Haziran akşam üzerinden itibaren Türkiye’nin dört yanından gelmeye başlayacak olan seçim sonuçlarını nasıl okumak gerektiğini içeren bir yazı dizisi hazırladı.

12 Haziran’da sandıklardan gelecek sonuçları nasıl okumak gerekir?

Hangi bölgeler, 12 Haziran seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek için karakteristik özellikler içeriyor?

Hangi merkezlerdeki oy kayması önem taşır?

Uzmanlar, hangi şehirlerin sonuçlarını özellikle gözlem altına alıyor?

Türkiye’nin saygın kamuoyu araştırma şirketi KONDA’nın Genel Müdürü ve T24 yazarı Bekir Ağırdır bu ve benzer soruların yanıtları T24 okurları için hazırladı. Ağırdır’ın “12 Haziran Sonuçlarını Anhlama Klavuzu” adı altında kaleme aldığı yazısı dizisi YARIN T24’te başlıyor…