T24 LogoT24 Logo
Gündem

12 Haziran seçiminin PÜF noktaları T24'te

12 Haziran’da sandıklardan gelecek sonuçları nasıl okumak gerekir?

05 Haziran 2011 03:00

T24 – Türkiye 12 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. T24 yazarı ve KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 12 Haziran akşam üzerinden itibaren Türkiye’nin dört yanından gelmeye başlayacak olan seçim sonuçlarını nasıl okumak gerektiğini içeren bir yazı dizisi hazırladı.

 

12 Haziran’da sandıklardan gelecek sonuçları nasıl okumak gerekir?

 

Hangi bölgeler, 12 Haziran seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek için karakteristik özellikler içeriyor?

 

Hangi merkezlerdeki oy kayması önem taşır?

 

Uzmanlar, hangi şehirlerin sonuçlarını özellikle gözlem altına alıyor?

 

Türkiye’nin saygın kamuoyu araştırma şirketi KONDA’nın Genel Müdürü ve T24 yazarı Bekir Ağırdır bu ve benzer soruların yanıtları T24 okurları için hazırladı. Ağırdır’ın “12 Haziran Sonuçlarını Anhlama Klavuzu” adı altında kaleme aldığı yazısı dizisi YARIN T24’te başlıyor…

 

 

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24