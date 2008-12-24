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Spor

12. hafta programı

Beşiktaş Cola Turka ile Galatasaray Cafe Crown arasındaki derbi maç 27 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

24 Aralık 2008 02:00


Beko Basketbol Ligi'nde 12. hafta maçlarının programı belli oldu. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Cola Turka ile Galatasaray Cafe Crown arasındaki derbi maç 27 Aralık Cumartesi günü yapılacak.


Ligde 12. haftanın programı şöyle:

27 Aralık Cumartesi

15.00 Türk Telekom - Antalya Büyükşehir Belediyesi (Ankara Atatürk)
17.00 Kepez Belediyesi - Casa TED Ankara Kolejliler (Kepez Belediye)
17.00 OYAK Renault - Erdemir (Bursa Atatürk)
17.00 Fenerbahçe Ülker - Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Abdi İpekçi)
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi - Pınar Karşıyaka (Edip Buran)
19.00 Beşiktaş Cola Turka - Galatasaray Cafe Crown (BJK Cola Turka)

28 Aralık Pazar

15.00 Efes Pilsen-Darüşşafaka Cooper Tires (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
16.00 Aliağa Petkim - Banvit (Aliağa Enka)

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