-12 gün sonra cesetlerine ulaşıldı VAN (A.A) - 04.11.2011 - Van'da meydana gelen depremin ardından, en fazla hasarın olduğu Erciş ilçesinde kayıp görme engelli çilingir İsmail Akçil ile 2 kızının enkaz altındaki cesetlerine ulaşıldı. Erzurum Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği ile Kore'den gelen 11 kişilik arama kurtarma ekibince sürdürülen çalışmalarda, Ercişli Emrah Sokak'ta üstüste yıkılan iki binanın enkazına girildi. Buradaki çalışmada, görme engelli çilingir İsmail Akçil (39) ile kızları Dilber ve Sümeyye Akçil'in cesetlerine 12 gün sonra ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan cesetler, ambulansla hastaneye götürüldü. Bu arada, arama çalışmalarını yakından izleyen Akçil ailesinin yakınları, cesetler bulununca fenalık geçirdi. Görme yetisini 20 yaşında kaybeden, hayata babasından öğrendiği çilingirlik mesleğiyle tutunan Akçil, aynı zamanda elektrikli eşya tamiriyle de uğraşıyordu. Akçil'in kızları Dilber (8) ile Sümeyye (13), okuldan arta kalan zamanlarında babalarına yardım ediyor, onu işyerinin dışındaki işlere götürüyorlardı.